Ahogy az előző részben megírtam 1993 szeptemberében kineveztek a Meleghengermű gyáregység műszaki vezetőjének. Visszagondoltam a régi időkre, amikor harminc évvel azelőtt, 1963-ban (17-éves koromban) itt kezdtem a géplakatos szakmát. Óriási szerencsének és megtiszteltetésnek éreztem a kinevezésemet. Új munkakörömben a karbantartás, a műszaki fejlesztés, beruházások irányítása és felügyelete is hozzám tartozott. Közvetlen főnököm Kokas Tibor gyárvezető lett. Őt régóta ismertem és nagyra becsültem hasonló gondolkodása miatt. A meleghengermű többi vezetőjével is évek óta kapcsolatban voltunk, ezért könnyen beilleszkedtem a vezető gárdába. A Hideghengermű gyáregység nem tartozott a hatáskörömbe, mert azt az Dunaferr Acélművek Kft. megalakulásakor leválasztották és vegyesvállalat formájában az osztrák Voest-Alpine céggel működtették. A meleg szalagsori termelés növelése mellett, a hengerelt szalag minőségi követelményei is nőttek, ezért mint korábban is utaltam rá, állandóan volt valami fejlesztés a meleghengerműben.

DUNAFERR meleghengermű szalagsor az 1990-es években (Erőmérő cellákkal)

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A minőségbiztosítás egyik kiemelkedő projektje volt a hengerlési erőmérő cellák beszerzése a szalagsori hengerállványokhoz. Ezek a hengerállító orsók és a felső támhenger tőkék közé vannak beépítve és hengerlés közben mérik a hengerlési erőt. A kanadai KELK nevű cég által gyártott berendezések műszaki átvétele 1994 nyarán a kanadai Torontóban volt. A kiküldetésben részt vevők Kokas Tibor gyárvezető, kohómérnök, Keve Márton villamos mérnök és Nyíri Miklós gépészmérnök , valamint Borbély György üzletkötőként a Dunaferr Kereskedőház Kft. részéről.

Készülődés az amerikai útra

Mindig szerettem volna eljutni Amerikába – mivel apám ott élt – és most erre is lehetőség nyílt. Ők Torontótól 200 km-re laktak az USA-ban, Buffalóban. Még itthonról felhívtam őket, de kiderült, hogy épp Magyarországon vannak a rokonaiknál (engem nem is értesítettek az ittlétükről). Elhívtam őket a dunaújvárosi új otthonunkba a Gőzmalom utcába.

Apám és felesége meglátogatott bennünket Amerikából

Fotó: Nyíri család fotóalbuma

Teljesen el voltak varázsolva, hogy milyen úri körülmények között élünk. Mondta is apám, hogy – „Ne vágyjál fiam Amerikába, ez Amerika ahogy ti itt éltek”. Elmondta, hogy ő és a felesége a Buffalóban működő „Bethlehem Steel Corporation” nevű acélgyártó műben dolgoztak nyugdíjazásukig. Megmutattam nekik a diplomamunkámat, amiben az ottani acélgyártó műről is írtam 15 évvel azelőtt. Mint az első találkozásunkkor, most is csak pár órát voltak nálunk. Csináltunk néhány közös fotót, aztán visszamentek Szigetszentmiklósra, majd onnan aztán Amerikába. Többet nem is találkoztunk és a levelemre sem válaszoltak. Valószínű, hogy apám szégyellte, hogy nélküle is „vittem valamire”, vagy más, ismeretlen oka volt a távolság tartásának. Évtizedek múlva, haláluk után hallottam hírt felőlük, de az egy későbbi történet.