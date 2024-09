Egyedül persze nem lehet megbirkózni a tengernyi kihívással

– Nagyon fontosak a természetesnek tűnő feladataink, amikkel az egész napjukat a helyszínen töltők komfortját kívántuk emelni. A Faluparkunk „berendezése”, a technikai háttér kiépítése, a meghívott vendégeink kiszolgálása már egy nagyon komoly csapatmunka nyomán működött az általunk támasztott színvonalon. Pláne úgy, hogy minden évben szeretnénk előre lépni a vendégeink érdekében.

Itt aztán csupa nagybetűvel írhatnánk a Polgármesteri hivatal dolgozóinak, a képviselő testületünk, az iskolánk és az óvodánk pedagógusainak, a civilszervezeteinknek a névsorát, ahogy a fizikai munkát végzőkét és a számos önkéntesünkét is. Nyilván vannak feszült pillanataink is, de végül mosolygósan zárhatjuk a napunkat. Daruszentmiklós egy kis település, de az elmúlt évek során a közösségi rendezvényeink (pláne a Falunapunk) szerencsére annyira megerősödtek, hogy ahhoz már egy olyan létszámú profi módon fölkészült stábra és technikai háttérre lenne szükség, ami már akkora költséget jelentene, amit nem tudnánk előteremteni, de… Mi egy közösség vagyunk itt Daruszentmiklóson, ahol az említett módon egyszerre tesszük az önként vállalt dolgunkat, és szerencsére a kistérségünkben is, ahol a környező települések egymás mellé állunk, ha valakinek olyan eszközökre van szüksége, amivel valamelyik szomszédunk ki tudja a másikat segíteni. Ennek példái a polgárőrök is, akik ez alkalomból is több településről álltak össze a megnövekedett feladatok ellátására.