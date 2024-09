Elsőnek nézzük, milyen az országos vízügyi helyzet. Az árvíz elleni védekezést szakmailag a vízügy irányítja, a katasztrófavédelem az önállóan védekező önkormányzatoknak nyújt segítséget, amelyek az önkormányzati védvonalon lépnek fel az árvíz ellen. A katasztrófavédelem központi készleteiből mobilgátakat és homokzsákokat csoportosított át a Duna-menti nyugati vármegyékbe. A katasztrófavédelem minden árvízzel érintett önkormányzattal folyamatos kapcsolatot tart fenn, az érintett településeken katasztrófavédelmi összekötő tisztek segítik a védekezést, a szakmai irányítást pedig a helyszínen lévő vízügyi műszaki vezetők végzik. Ahol árvízvédelmi készültség lép érvénybe az önkormányzati védvonalakon, ott katasztrófavédelem szükség esetén kiegészíti az önkormányzat rendelkezésére álló erőit és eszközeit. Folyamatosan biztosítja a védekezés logisztikai feltételeit, mobilgátakat, szivattyúkat, homokzsákokat, egyéni védőruhákat, homokzsáktöltéshez szükséges eszközöket, segíti az eszközök és erők szállítását.



Amennyiben lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség, arról a katasztrófavédelem időben tájékoztatja a lakosságot és megszervezi az emberek ideiglenes kitelepítését, utaztatását, elhelyezését és ellátását, majd visszatelepítését.



A Magyar Honvédség felkészült, készen áll és jelenleg háromszázhatvanhét katona teljesít szolgálatot a gátakon – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hétfőn Nagy István agrárminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón, Mosonmagyaróvár határában a Lajta gátjánál.

A honvédelmi miniszter kiemelte: három órán belül több mint ezer katonát tudnak megmozdítani, huszonnégy órán belül pedig több mint négyezret. Amennyiben ennél több katonára lenne szükség, akkor a területvédelmi tartalékosokat mozgósítják.

Magyarország jelenleg példátlan árvízhelyzettel néz szembe, amely súlyos következményekkel járhat az ország számos területén. Az elmúlt hetek heves esőzései, valamint a Duna és más nagyobb folyók megemelkedett vízszintje miatt a katasztrófavédelem több mint 800 kilométeren hirdetett árvízvédelmi készültséget. Egyes folyók, mint például a Rába és a Tarna, már most is tetőznek, helyenként harmadfokú készültséggel​. Az árvíz következményei beláthatatlanok lehetnek, de a hatóságok urai a helyzetnek.

A legrosszabb forgatókönyv szerint az árvíz elérheti a 2013-as rekordmagasságokat, különösen a Duna esetében, amely Budapest és a környező területek lakosságát veszélyeztetheti. A szakértők szerint nyolc méter feletti vízállás is előfordulhat. 2013-ban Dunaújvárosban a levonuló hullám 755 centiméternél tetőzött, míg Budapestnél 891 centinél.

Az elmúlt évszázadokban több nagy árhullám érte el Magyarországot, de ezúttal csak néhány nem is olyan régmúltban történt dunai árvízre emlékezünk vissza. 2002-es augusztus elején a Duna vízgyűjtő területe fölött hatalmas kiterjedésű, nagy nedvességtartalmú ciklon képződött. Mivel ez a képződmény beékelődött két anticiklon közé, ezért igen lassan mozgott, így a területre néhány nap alatt több havi átlagnak megfelelő mennyiségű csapadék hullott. Ennek eredményeként árhullám indult meg a folyón, ami augusztus 10-én érte el a magyar főváros térségét, és augusztus 11-éről 12-ére virradó éjszaka 607 centiméteren tetőzött. A vízgyűjtő területen azonban időközben újabb esőzés kezdődött, ami egy következő árhullámot indított el a Duna felső szakaszán. Ez augusztus 18–19-én, 848 centiméteres vízszinttel tetőzött a fővárosban. A Dunán 2013 júniusában levonult árvíz során nagyobbrészt a 2002-es áradás rekordjai dőltek meg.

És akkor néhány mondat még 2013-ról! 2013. június 9-én kora délután, 891 centiméterrel megdőlt a Budapesten eddig mért legmagasabb árvízi Duna-vízállás rekordja. Legnagyobb folyamunk a főváros és az osztrák határ között mindenütt rekordokat produkált, és a szakemberek ezt várják most még jóval a főváros „alatt” is. A 19. századi folyamszabályozások miatt nehéz lenne megmondani, hogy egyetlen árhullámban a mostaninál több víz valaha is levonult volna a Dunán – sok szakértő szerint igen! –, az viszont biztos, hogy a 2013-as nemcsak hazánkban, de egész Közép-Európában a történelem legsúlyosabb árvizei közé tartozik.



A szakemberek közül nem véletlenül emlegetik rendszeresen a 2013-as esztendőt. Nem véletlenül tartott tegnap délelőtt Pintér Sándor belügyminiszter az árvízre való felkészülésre.



– Az árvíz elleni védekezésre való felkészülés szintje az egész ország területén elérte a száz százalékot – jelentette ki a belügyminiszter Budapesten.

Pintér Sándor közölte: az intézkedések lehetővé teszik, hogy medrében tartsák a Dunát. Ugyanakkor más folyók esetében, lehetséges megoldásként ideiglenes víztározókba engedik a vizet annak érdekében, hogy megvédjék a lakosság testi épségét és javait. A védekezésben a vízügyi igazgatóságok mellett részt vesz a honvédség, a rendőrség, a büntetésvégrehajtás, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az önkormányzatok, és készültségben van a mentőszolgálat is – sorolta a tárcavezető. Ismertette: Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte egy operatív törzs létrehozását. A védekezési feladatok irányítása pedig a belügyminiszter feladata, ezért Pintér Sándor minden külföldi útját lemondta. A belügyminiszter emlékeztetett arra, hogy a Boris ciklon az elmúlt napokban jelentős károkat okozott Európában. Ausztriában elöntötte a víz az alacsonyan fekvő lakóterületeket és Bécset is.

Dunaújvárosban tegnap 269 centiméteres vízállást mértek, az előrejelzések szerint ma ez elérheti a 300 centimétert, a hétvégére pedig a hét métert is. Ami bizonyos, felelősségteljes, nehéz napok várnak ránk. (Forrás: katasztrofavedelem.hu, hydroinfo.hu, net.hu, ng.24.hu.)