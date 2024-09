- A halak, amikor nagy a víz, akkor inkább befelé jönnek. Már csak azért is, mert elönti a zöld területet is a víz, és ebben a gazosban, susnyásban, sásban, a fák lombkoronái között a bogarakat csipegetve nagyon sok táplálékot találnak. Ilyenkor kijönnek teljesen a part szélére, úgy, mint ívás idején. Ezek a békés halak, de ezeket követik a ragadozó halak, így óriási élet van ilyenkor a zöldes, elöntött területeken. Amikor megy vissza a víz, akkor a halak ezt érzik, követik a vízáramlást, és visszahúzódnak a mederbe. De addig is „terülj, terülj asztalkám” van nekik. Ez így, a tél előtt nagyon jól jön, ilyenkor jól össze tudják magukat szedni, tudnak egy kis zsírtartalékot képezni.

Szlivon Zoltán, hivatásos halászati őr

Fotó: Laczkó Izabella/archív

- Ugyanez érvényes a szabadstrandra is? A zsilip nem befolyásolja ezt?

- Az északi zsilipnél, ha 220 centit meghaladja a vízszint, akkor már átlépi azt. Ez nem egy védmű, csak egy vízmegtartó zsilip, a Duna közepes vízállásánál már átlép rajta. Tehát ugyanez érvényes, fölötte is át tudnak úszni a halak, ilyen vízállásnál meg bőven, főleg a ragadozó halak, amik fönt közlekednek, mint a balin, a csuka, a süllő. Amikor megemelkedik a zsilipszint fölött a víz, mondjuk fél méterre, 80 centire, akkor azt szoktuk csinálni, hogy megnyitjuk a zsilipet, hogy alul a békés halak, illetve a lent közlekedő fenékjárók, mint a harcsa, a ponty is be tudjanak jönni a nagy Dunáról. Aztán akkor zárjuk a zsilipet, amikor tetőzik, mert hogyha elkezd már apadni, azt megérzik a halak és elkezdenek kimenni. Nyilván úszik ki, fönt is, azt nem lehet elkerülni, de így egy csomót bent tudunk tartani.

- Akkor most több van bent, mint ami volt?

- Elvileg. Bár most sokkal több idejük volt kiúszni a fönti vízoszlopon, mert a hídon se lehetett átjönni, akkora volt a víz.

- Ilyenkor meglehetősen szennyezett víz érkezik. Befolyással van ez a halakra?

- Reméljük nincs. Nagyon bízunk a különböző szakhatóságok jó munkavégzésében. Az, hogy jön a természetes iszap, belekeveredik a vízbe, az se kifejezetten egészséges a halakra nézve, mert a kopoltyúszilákat eltömítheti, de nincs olyan nagy koncentrátumban, hogy ez a halakra bármilyen veszélyt jelentene. Ami veszélyt jelenthet, azok a különböző kemikáliák, meg a kőolajszármazékok. Ha ezek kerülnek bele a vízbe.