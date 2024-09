A dunaújvárosi piac nem csupán egy hely, ahol vásárolni lehet. Ide nem csak a gyönyörű, friss áru vonzza az embereket, hanem az a megfoghatatlan atmoszféra, amely a piacok sajátja. A színes zöldségek és gyümölcsök kavalkádja, a termelők kedves mosolya és az illatok, amelyek elárasztják a teret, különlegessé teszik a piacot. Mai preferenciám a sütőtök, amelynek kilójához már 400 forinttól hozzájuthatunk, a faragnivaló tököt 350 forintért árulják kilogramonként. Nagyon szeretek ilyenkor az őszi dekorációba néhány különleges formájú dísztököt elhelyezni, amelyekből 200-300 forint darabáron lehet válogatni a piacon.

Sütőtök, az őszi vitaminbomba

A sütőtök igazi szezonális kedvenc, amely nem hiányozhat egyetlen háztartásból sem ilyenkor. Lenyűgöző színe, ínycsiklandozó illata mellett rengeteg jótékony hatással is bír. A szakértők szerint a magas C-vitamin-tartalma segít az immunrendszer erősítésében, míg a béta-karotin révén nemcsak a látásunk, hanem a szív- és érrendszerünk is hálás lesz érte. Rostokban gazdag, így nemcsak emésztésünket támogatja, hanem hosszan tartó teltségérzetet biztosít, ami különösen jól jön azoknak, akik szeretnék kordában tartani a testsúlyukat.

Az egészséges életmód hívei számára a sütőtök valóságos csoda, hiszen káliumtartalmának köszönhetően segít a vérnyomás szabályozásában, és az intenzív mozgás utáni regenerációban is fontos szerepe van. Ráadásul a benne található E-vitamin a bőr egészségét is támogatja, így nemcsak belülről, hanem kívülről is szépít.

A sütőtök magja is igazi kincs

Ne csak a húsára figyeljünk, mert a tökmag fogyasztása segíti a szellemi és fizikai teljesítőképesség növelését, csökkenti a koleszterinszintet, és a húgyúti fertőzések természetes ellenszere. Férfiak számára különösen ajánlott a prosztata egészségének megőrzésére, míg ásványi anyagokban gazdag tartalma miatt vérszegénység és csontritkulás esetén is hatékony. A hidegen sajtolt tökmagolaj egy másik gyógyhatású alapanyag, amely nemcsak testünket, hanem lelkünket is támogatja és salátákhoz túlzás nélkül állíthatom, hogy isteni.