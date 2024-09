A kaliforniai Stanford Egyetem idén is közzétette a több mint 100 ezer kutatót felölelő, átfogó adatbázisát, amely a világ legidézettebb tudósainak mintegy 2%-át sorolja fel. Ez a rangos gyűjtemény a tudományos közösség kimagasló teljesítményét mutatja be, részletesen tartalmazva a kutatók publikációira vonatkozó idézettségi adatokat, h-indexüket, hm-indexüket (amely a társszerzőket is figyelembe veszi), valamint külön elemzi az egyes szerzői pozíciókban (pl. első szerző, társszerző) szerzett hivatkozásokat.

Az adatokat kétféle szempont szerint rendszerezik:

Éves hatás : A 2024-ben legtöbbet idézett kutatókat emeli ki, az adott év tudományos eredményeire fókuszálva.

: A 2024-ben legtöbbet idézett kutatókat emeli ki, az adott év tudományos eredményeire fókuszálva. Teljes karrier: A kutatók teljes tudományos pályafutására vonatkozik, 2024 végéig értékelve azok kumulatív hatását, beleértve minden publikációt és az ezekre kapott összes idézetet.

Dr. habil Katona József, a Dunaújvárosi Egyetem Szoftverfejlesztési és Alkalmazási Tanszékének vezetője, immár harmadik éve szerepel mindkét rangsorban.