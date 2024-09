A tartalomgyártók tudatosan töltik fel a „műveiket” ingerrel. Na, de hogyan is érik ezt el? A vizuális téren hiperaktív vágással, robbanással, villogással, vibráló színekkel és leegyszerűsített karakter dizájnnal. A „tartalmi” téren még egészen tanító-jellegűnek is mondhatóak, izgalmasak és a gyermeki létélménnyel foglalkoznak - ehhez illő cselekménnyel is vannak ellátva. A felkapott mesék közé tartozik például a Mancs őrjárat és a Bluey.

Ijesztő, hogy sokszor azok a tartalmak válnak felkapottakká, amik a fent említett meséket meglovagolva tesznek szert óriási pénzösszegekre. Rengeteg morbid átirat született például a Mancs őrjáratból is, amiben a főszereplő kutyák sellők, terhesek, terhes sellők, kakilnak, szülnek, szülve kakilnak stb. Ezek a témák után a gyerekek – korukból fakadóan – kifejezetten érdeklődnek. Ezt a sémát mindenre rá lehet húzni, a lényeg az, hogy a gyerek ismerje a szereplőt, legyen hozzá kötődése! Ugyanilyen történeteket tud egy magára hagyott gyerek megtekinteni a Youtube Kidsen, azzal a különbséggel, hogy a főszereplő nem egy kutya, hanem Elza a jégvarázsból, egy videójáték (legtöbbször Minecraft) karakter stb. Ezek olyan ártalmatlan mesék és videójátékokból született morbid animációk, amiket elvetemült, minimum tizenöt évnél idősebb emberek generálnak fiatal nézőik kihasználására. Az ilyen, általában negyven másodperces videókban bevett szokás az, hogy a főszereplőt egy megoldhatatlan feladat elé állítják. A néző persze ideges lesz, hogy a „főszereplő” nem fogja tudni megoldani a problémát, de szerencsére a készítő ad a naiv gyerek kezébe egy „megoldást”: hogyha feliratkozik a néző a csatornára és belájkolja a videót, a „főhős” mágikusan egyenesbe jön.

Papa, Mami igazatok volt! Ez már az intellektuális alvilág, ahogy mondani szoktátok. Még az a szerencse, hogy az én gyerekkoromban nem voltak ilyenek, vagy ha mégis, akkor is csak elvétve.

Szeretettel: Nóri