Veterán autók találkozója volt szombaton az Interspar parkolójában. Egy dunaújvárosi baráti társaság szervezésében jött létre az esemény. A rendezők a Rácalmási Old Timer Klubhoz tartoznak, mert valamiért Dunaújváros önkormányzata nem tart rájuk igényt. (Ez persze a szervezők véleménye.) Viszont arról nem szabad elfeledkezni, hogy olyan autót is megcsodálhattak a találkozóra kilátogatók, mint például egy Ford T-modellt, amely saját lábán érkezett az eseményre. (Ne feledjük, egy több mint százéves autócsodáról beszélhetünk.) A T-modell „árnyékában” volt azért Opel, de a közelmúltbeli kommunizmus is képviseltette magát köztük egy remek Trabanttal is.