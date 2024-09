Fafkáné Simon Ildikó a Művelődési Központ munkatársa mondott megemlékező köszöntőt.

– A hajósaink Ercsiből indultak és Mohácsig tart a vízi útjuk. Azt gondolom, az én tisztem az, hogy a város nevében megköszönjem a vállalkozó szelleműeknek, hogy az idejükből és az energiájukból fordítottak a zarándoklaton való részvételre és az emlékezésre ilyen módon is - erre a csatára. Ez a túra azzal a céllal indult 2016-ban, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy 2026-ban az ötszázadik évfordulójára emlékezünk ennek a csatának és akkorra egy nagyszabású eseménysorozat jöjjön létre. Mellette azoknak a településeknek a lakói, akiknél a Mohácsra vezető út mentén ez a had megállt, is kiemelten tegyék azt. Mindig vannak érdeklődők, akik ezeken főhajtásokon megjelennek, s velük teljesebbé teszik az eseményeket, mint ahogy az nálunk és ma is történt. Megköszönöm Varga Zsolt a Mohácsi Nemzeti Emlékhely természetvédelmi őrszolgálat vezetőjének és Vicsik Boglárkának a Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesület elnökének a háttérmunkában elvégzett jelentős munkájukat.

Varga Zsolttól ezt hallottuk

– Itt a Duna mentén, ahol annak idején a sereg végig vonult, a csata négyszázadik évfordulóján, 1926-ban az akkori önkormányzatok emléktáblákat helyeztek el. Az itteni, a városháza falán tekinthető meg. Ezek nem csak arról szólnak, hogy emlékezzünk meg a csatában elhunyt katonákról, hanem részletes tájékoztatást adnak arról, hogy ahol éppen a sereg táborozott, mi történt velük, kik csatlakoztak hozzájuk, milyen hír érkezett a királyhoz, és mikor vonultak innét tovább. Bizonyára sokan látták már, hogy az elmúlt években így augusztus vége felé korabeli viseletben megjelenik egy hagyományőrző lovas bandérium, ami végiglovagol a városban, majd egy a tábla előtti főhajtás után déli irányban elhagyja a települést. A közel kétszáz kilométeres út megtételével próbálunk tisztelegni az akkor és ott elhunyt katonák emléke előtt. Most különleges módon nem csak szárazföldön, hanem a Dunán is végighaladva, történelmi hagyományőrző hajósok is teljesítik ezt a zarándoklatot. Ők is részt vesznek Mohácson a megemlékezésen. Azt szeretnénk, hogy ez így együtt nagy eseménnyé nőné ki magát az ötszázadik évfordulóra.