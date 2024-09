Fontos a társadalmi összefogás

Dr. Mészáros Lajos Fotó: Vass Tamás

"A civil szerveződések nagyon fontos szerepet töltenek be a társadalmi szerepvállalásban, hiszen olyan célok érdekében társulnak, mint például a horgászat, ami nagyon sok embert megmozgat. – mondta lapunknak dr. Mészáros Lajos. Amikor egy ilyen civil szerveződés mellé odaállnak különböző vállalkozók vagy cégek azért, hogy a terveiket megvalósíthassák, az mindig örömmel tölt el - hiszen ez azt mutatja, hogy pezsgő közösségi élet van egy településen. A horgászok nem csak Dunaújvárosban, hanem országosan is az egyik legnagyobb civil közösség. Örülök, és köszönöm azoknak a vállalkozóknak, akik hozzájárultak ehhez a fejlesztéshez, ami itt, a Horgásztanyán megvalósult. Köszönöm Somfai Rezső barátomnak is, hogy ennyire agilisen élére állt ezeknek a projekteknek. Tudom, hogy további tervei is vannak, és folytatja ezt a sziszifuszi munkát ebben a forráshiányos időszakban, amikor fejlesztésekre nem nagyon van pénz. Ő valahogyan mindig megvalósítja az elképzeléseit. A folyó pedig miközben országokat, tájegységeket, embereket köt össze, közösségeket teremt.” Én is vízi ember vagyok, én is motorcsónakoztam egykor, sokáig a Dunán, ismerem ezt a közösséget.”

Az emléktábla avatása után a vezetőség egy pezsgős koccintásra, és egy kellemes, vacsora melletti beszélgetésre invitálta a megjelenteket. Somfai Rezső a Dunaújvárosi Hírlap, a felújítás folyamatáról és az összefogásról szóló autentikus 2024. július 11-ei cikkének kinyomtatott, laminált lapját adta át emlékbe a megjelent vendégeknek.

Szerző: Vass Tamás

Fotók és video: Vass Tamás