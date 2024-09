Sokan nem hisznek abban, hogy kopogtat a klímaváltozás Földünk ajtaján. Nos, nem kopogtat, hanem már be is lépett azon. Nem hiszünk a kutatási eredményekben, mondván, kánikula ide, kánikula oda, ez csak átmeneti állapot. Úgy tűnik azonban nem az! A híradások szerint a mögöttünk hagyott három nyári hónap 1901 óta a legmelegebb időszaka volt bolygónknak. Az e tekintetben nem túl dicsőséges dobogót a június a maga harmadik, a július az első és augusztus a második helyével foglalta el a nyári sivatagi forrósággal. S akkor a vízgyűjtő területek kiapadásáról, a víz nélkül maradt mezőgazdasági területek kiszáradásáról, életterünk csökkenéséről nem is beszélve.