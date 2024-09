A város esetében mindenképpen szét kell választanunk, hogy az utakról beszélünk, vagy a homokzsákok sorsáról és az sem mindegy, mely területről, hiszen attól függ, hogy kinek a gondozásában áll az adott terület.

Kezdjük a homokzsákokkal! Dunaújvárosban központi védekezés nem történt, itt homokzsákokkal kizárólag ártéren fekvő magán ingatlanokat védtek, így itt a tulajdonosok dolga a homokzsákok további sorsáról intézkedni. Mégpedig a Járási Hivatal által kiadott szakmai útmutató alapján:

A homokzsákok kezelése a következő elvek alapján történik:

- A védekezéshez előkészített, de végül felhasználásra nem került, az árvízzel nem érintkező homokzsákokkal teendő nincs, bármire felhasználható.

- Az árvízzel érintkező homokzsákok esetén a zsákok száradást követően hulladék, építési törmelék gyűjtésére, tárolására újra felhasználhatók, azonban élelmiszer tárolására már nem alkalmasak. A homokot szét kell teríteni és kiszárítani, majd építkezéshez felhasználható, játszótéri homokozónak, strand terítésére azonban tilos felhasználni.

- A szennyvízzel biztosan átitatott homokzsákok esetében a zsákok veszélyes hulladékként kezelendők, a homokot pedig szemétlerakóban lehet szétteríteni.

Az önkormányzat a korábbi Remix, a mostani Tortuga Bár épülete esetében érintett, itt a DVG Zrt. szállítja el a zsákokat és a későbbiekben építőipari munkái során tudja felhasználni a homokot.

Az utak tekintetében városunkban a Szigeti út és a Rév út volt érintett az áradással, ráadásul ezen a területen egy olajfolyás is történt. Mivel ez az útszakasz a Magyar Közút kezelésében van, így a takarítás, fertőtlenítés az ő feladatuk. Önkormányzati kezelésben lévő útszakaszok közül az Üdülő sor és a Halász sor volt érintett, itt a város már elvégezte az útszakaszok takarítását és visszaadta azt a forgalomnak. Az áradás ezeken a szakaszokon szennyvíz szennyezést nem okozott.

A szárításnak is megvannak a maga szabályai. Az árvízben érintett magánterületeken lévő épületekben a levonuló ár nyomán a beázott falakon, átnedvesedett bútorokon, elpusztult növényzeten elszaporodnak a penészgombák, amelyek allergiát és asztmát okozhatnak. Amint az elöntött házba vissza lehet térni, nyissunk ki minden ajtót-ablakot, hogy meginduljon a kiszáradás. Az átnedvesedett tárgyak kiszárításához vessük be a páramentesítőket és használjuk ki az esetleges napsugárzást, amelynek fertőtlenítő hatása is van. Nagy teljesítményű hőlégfúvókat, párátlanítókat bérelhetünk a fal szárítására (ha ehhez áramfejlesztő kell, az nem üzemeltethető beltérben, ablak alatt vagy az erkélyen!). Emellett nagyon fontos, hogy folyamatosan szellőztessünk. A penészes vagy szennyvízzel átitatott porózus anyagokat távolítsuk el, zárt szemeteszsákban dobjuk ki. Az átázott szőnyegeket, kárpitokat legtöbbször ki is kell dobni. Ha megmenthető, tisztítsuk ki, fertőtlenítsük, és mielőbb szárítsuk meg. A szennyvízzel átitatott töltőanyagot (szivacs, toll) ne használjuk fel.