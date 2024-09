Nem régiben írtam már az egyenruhamániáról, íme egy újabb gyöngyszem az előző történethez kapcsolódóan. Jó néhány évvel ezelőtt egy társasházában tűz ütött ki. Szerencsére valamennyi lakó időben ki tudott menekülni az utcára. De miközben várták a segítséget, az egyik család legifjabb hölgy tagja rádöbbent, hogy egy régi, nem túl szép pizsama van rajta.

Így mégsem várhatom a lánglovagokat

– gondolta, és visszarohant az égő házba átöltözni, hogy a lehető legcsinosabban várja a kiérkező tűzoltókat. Ez a már-már morbidnak is nevezhető történet is bizonyítja, hogy a hiúság nagy úr. Van aki képes még akár az életét is kockára tenni ezért.