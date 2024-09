- Nem ijedünk már meg semmitől, már több árvízen túl vagyunk, ez lesz a negyedik, vagy ötödik, amit megélek. Emlékeim szerint 2013-ban volt a legmagasabb árvíz, az előzetes adatok szerint ezt nem fogja meghaladni a mostani. Homozsákokkal, fóliával az épületen kívül tudtuk tartani, akkor körülbelül ötven, hatvan centire feljött, majdnem az ablakokat is elérte, a virágtartóig állt a víz. Én inkább attól tartok, hogy ez egy elhúzódóbb árvíz lesz, figyelembe véve, hogy Németországban, Ausztriában milyen helyzet alakult ki. Ahogy elnéztem, még tegnap (vasárnap - a szerk.) is nagyon durván emelkedett a vízszint, például Passaunál bő egy méterrel emelkedett. Az jó eséllyel ide fog jönni. Most nulla centiméterről megy fel hétszázra a vízállás. Ha ez a hullám lemegy és mondjuk 500 centire, majd arra kap egy újabb hullámot, igazából az lehet olyan, ami kiszámíthatatlan, felmérhetetlen, hogy az hol áll meg - mondta Darnai Tamás.

Darnai Tamást, a Halászcsárda egyik cégvezetője mondta el tapasztalatait

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

- Mit lehet tenni ilyenkor a megelőzés érdekében?

- A homokzsákok szintjét emelni. Mást nem. A jó hír, hogy a Halászcsárda van a Szalki-sziget legmagasabb pontján, ezt mérték ki, ezen belül pedig a konyha van a legmagasabban. Tehát, ha be is jön a víz, akkor csak a vendégteret veszélyezteti, a konyhatechnikát, a raktárakat nem. A vendégtérben sem feltétlenül kívülről jöhet be, hanem már alulról jön föl a víz. Ilyenkor már olyan talajvíz-nyomás van, hogy már a fugákon jön föl a víz. Mi a homokzsákokkal tulajdonképpen a falakat mentesítjük a víznyomás alól, de víz ettől függetlenül beszivárog. Ezt optimális esetben víztolókkal el tudjuk rendezni.

A Halászcsárda terasza feltehetően víz alá kerül az áradás során

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

- Mikor kezdődnek a megelőzési munkák?

- Azt gondolom, hogy csütörtökön fogjuk körberakni homokzsákokkal, de még azon a napon nyitva leszünk reményeink szerint. Igazából a közműszolgáltatókon múlik, hogy mikor kell bezárnunk, ugyanis ha lekapcsolják az áramot, vizet, akkor már nem a mi döntésünkön múlik, hogy megyünk tovább, vagy nem.

- A munkatársak elbírnak a feladattal?

- Azért hálásak lennénk, ha csütörtökre jönnének segítők, hogy hamarabb, könnyebben végezzünk.