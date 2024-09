Ez volt a Kutatók Éjszakája, amelyhez a hagyományoknak megfelelően a Dunaújvárosi Egyetem is csatlakozott. Felsőoktatási intézményünk 2016-tól az alkalmazott tudományok egyetemeként működik. Az innováció és a fejlődés pedig azóta is folyamatos, amit például a jól felszerelt laborok, kutatási programok, sőt, a világ legjobb kutatói közt számon tartott tanszékvezető is mind-mind bizonyítja. Ezekből pedig a nagyközönség is ízelítőt kaphatott a szeptember 27-i eseményen.

A Dunaújvárosi Egyetem P épületében is rengeteg izgalmas, játékos programmal várták a látogatókat. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő.

Az volt az alapvető cél, hogy a látogatók bepillanthassanak a tudományok kulisszatitkaiba, találkozhassanak kutatókkal, részt vehessenek interaktív bemutatókon. A Dunaújvárosi Egyetem valamennyi (informatikai, műszaki, tanárképző, társadalomtudományi) intézete, valamint a Bánki Donát Technikuma is programokkal készült, amelyeket úgy állítottak össze, hogy a tudományt közelebb hozzák minden korosztály számára. Vagyis, nemcsak a felnőttek találhattak kedvükre való látványosságot, hanem az egészen kicsi gyermekek is megízlelhették a tudomány csodáit- olykor szó szerint, mert például az "Ehető anyagtudomány" címmel meghirdetett állomáson marcipán- és cukormasszából kicsi figurákat lyukaszthattak, rétes tésztát hengerelhettek, és színes drazsékkal díszíthették. Mindezt autentikus környezetben (az M épület egyik terme), így a foglalkozás idején (a játék részeként) belebújhattak egy anyagmérnök bőrébe. Megismerkedhettek a Poliuniverzum játékkészlet egyes elemeivel is, amellyel játék közben fejleszthető a gyermek logikai, kombinatorikai, geometriai készsége is.

Az "Ehető anyagtudomány" című állomáson marcipán- és cukormasszából kicsi figurákat lyukaszthattak. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő.

Egészen közelről szemlézhették az érdeklődők a minket körülvevő világ egyes tárgyai, élőlényeit: a szteromikroszkóp és optikai mikroszkóp segítségével egy más nézőpontból ismerhették meg például a rovarokat, a tollpihét, közben pedig olyan tudományos fogalmakról is hallhattak ezzel összefüggésben, mint a visszaszórt elektron-diffrakció vagy éppen a szekunder elektron detektor.

A modern, korszerű gépekkel felszerelt laborokban is szemlézhettek az érdeklődők. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő.

Ha már anyagvizsgálat, egy másik laborban azt mutatták meg az érdeklődőknek, hogy miként hasznosítható ez az ipari területen, felhasználva-egyesítve a digitális technológiák adta lehetőségekkel: a roncsolásvizsgálat során 3D-s mikroszkóppal pásztázták egy anyag törésfelületét, illetve láthatták a komoly ipari gépeiket működés közben, például miként lehet gravírozni fémes felületet a marógéppel.