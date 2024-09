Tarolás 26 perce

A DKSE végzett a torna szuper csapatbajnokság első és második helyén

Akárcsak tavasszal, szombaton is a DKSE A-jelű együttesének sikerével ért véget a Waberer’s női szuper csapatbajnokság második fordulója, ezzel összetettben is nyertek. Az ezüstérem is szintén Dunaújvárosba került.

A dunaújvárosi indulók: Mayer Gréta, Kutasi Hanna, Csíki Zsófia, Tombor Léna, Ágoston Szonja, Czifra Lili, Makai Lilla, Szij Emese Ada Fotó: DKSE

A Központi Tornacsarnokban megrendezett megmérettetésen a Czifra Bettina Lili, Makai Lilla, Szij Emese Ada, Mayer Gréta alkotta dunaújvárosi együttes nyert 288.900 ponttal, ezzel megvédte címét. Az előzetes hírek szerint Czifra kihagyta volna a versenyt, ugyanis egy kisebb műtét vár rá, de ezt elhalasztották, ezért mégis el tudott indulni. Az aranyérmes csapatot alkotó Mayer Gréta, Czifra Lili, Makai Lilla, Szij Emese Ada

Fotó: DKSE Az ezüstérem is a DKSE-hez került, ugyanis a tavaszhoz képest egy helyet előrelépve, a B-jelű csapat Kutasi Hanna, Csíki Zsófia, Tombor Léna, Ágoston Szonja összeállításban másodikként végzett 258.700 ponttal. A harmadik hely a Ferencvárosnak jutott, a zöld-fehérek 253.400 ponttal zártak összesítésben. Csíki Zsófia, Tombor Léna, Ágoston Szonja, Kutasi Hanna

Fotó: DKSE A versenykiírásnak megfelelően felnőtt, ifjúsági, valamint kadet tornászok alkottak egy csapatot. Mayer Gréta így összegzett az eredményhirdetés után a szövetség honlapjának: Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyerni a csapatbajnokságot. Külön öröm, hogy a B együttesünk lett a második, nagyon szurkoltunk nekik is. – Jó hangulatú verseny volt, fontos, hogy a nyári kisebb leállás után jó hangulatban tudtuk folytatni az évet. Az e heti szerbajnokságon is szeretnék jól szerepelni, a szombathelyi világkupán pedig ugráson meg szeretném védeni a címemet. Az említett világkupát október első hétvégéjén rendezik meg, a nemzetközi mezőnyben a magyar tornászok hazai környezetben mutathatják meg, hogy hol tartanak éppen. Érdekesség, hogy például Indiából és Srí Lankáról is érkeznek versenyzők, de természetesen Európából is több ország klasszisait láthatja, összesen harminc nemzeti képviselteti majd magát az idei világkupán.

