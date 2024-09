A pontvadászat már a hét közben elkezdődött, a két nagy esélyes, a Győr és a Fradi egyaránt erődemonstrációval kezdett, előbbi 32–21-re a Mosonmagyaróvárt, utóbbi 38–18-ra a Budaörsöt győzte le. A többiek szombaton mutatkoznak be, közte a Kohász is, 15 órától az MTK-val játszanak idegenben.

Szalai Babett az egyik maradó

Fotó: LI

Az első négy mögötti mezőny ezúttal is nagyon sűrű lesz, és a csapatok igazolásait látva, az utóbbi évek legerősebb bajnokságának ígérkezik a mostani. Szinte lehetetlen megtippelni a helyezéseket, most is arra lehet számítani, hogy alaposan körbeverik egymást a csapatok, illetve váratlan verségek, győzelmek is érkeznek majd szinte minden fordulóban.

Ami a Kohászt illeti, a keret egy része kicserélődött. A két légiós, Moreno és Trawczynska Fehérvárra távozott. Ami a magyarokat illeti, Horváth Petra (Budaörs), Csáki Zsófi (Eszterházy), Nick Viktória (Esztergom) igazolt még el. Az érkező külföldiek oldalán két lengyel, Somionka (beálló) és Masla (jobbátlövő), a francia Kopdar (balátlövő) szerepel, és az átigazolási időszak vége előtt sikerült lecsapni a holland felnőtt válogatottban is bemutatkozott irányító átlövőre, Daphne Luciesre, akinek előtte több külföldi szerződése kútba esett. Kellermann Dóra (irányító) és Gerháth Kincső (balátlövő) Érdről jött, továbbá a Fraditól végleg sikerült megszerezni a balszélső Török Fannit. A keretben a két kapus, Wéninger és Oguntoye maradt, Szalai, Sallai, Arany, Gajdos, Borgyos, Agócs, Paróczy, Horváth Anna, valamint Lakatos szintén. Továbbá a fiatalok közül Krasznai Júlia kapus és Sztanó Kincső kaphat még lehetőséget.

A csapat élén most mutatkozik be első tétmeccsén Gulyás Péter, aki a Veszprém férfi együttesének volt előtte másodedzője. A felkészülés során az együttesel megnyertek egy csehországi tornát, többek között a német bajnokság harmdikjákt is legyőzték. Aztán a dél-koreai bajnok SK Sugar Gliders elleni 39-35-ös hazai vereség következett, végül a NEKA otthonában aratott sima győzelemmel zárták a felkészülési meccseket.

Gulyás Péter

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Fontos volt, hogy forgassam a csapatot ezeken a találkozókon, hiszen meg kell találnunk azokat a páros kapcsolatokat, felállásokat, amik fontosak lesznek majd az előttünk álló bajnokság során.

Úgy gondolom, hogy a női élvonalban több hasonló képességű csapat van, ahol a napi forma fog majd dönteni. Minden mérkőzésre a legjobb tudásunk szerint készülünk, hazai pályán pedig a szurkolóinkkal kiegészülve nagybetűs csapatként fogunk küzdeni a szezon során

- Az első mérkőzés mindig különleges, főleg idegenben, de felkészültünk és egy jó mérkőzést szeretnénk játszani – idézte Gulyás Pétert a klub honlapja.

A bajnokság lebonyolítása nem változott, rájátszást nem rendeznek, így az utolsó, 26. forduló után az élen álló csapat lesz a bajnok. Az utolsó kettő pedig kiesik az NB I/B-be. A 25. és 26. forduló meccseit azonos napon és időben kell lejátszani.

November 17. és december 21. között pedig hosszú szünet következik, a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokság miatt.