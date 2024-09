A Dunaújvárosi Egyetem jogelődje a Dunaújvárosi Főiskola 2011 óta családbarát munkahely, azaz nagy figyelmet fordít a munkavállalóira és hallgatóira egyaránt, így az ő gyermekeik biztonsága is fontos számukra. Éppen ennek érdekében munkahelyi bölcsődét üzemeltetnek 2014 óta a 37-es kollégium földszintjén.

Ezeknek a helyiségeknek a felújítása történt meg a nyár folyamán,és szép és még kényelmesebb helyiségeket vehettek birtokba a csöppségek.

Fotó: Laczkó Izabella

Az ünnepélyes átadásra 2024. szeptember 12-én került sor. Az eseményen részt vett a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány részéről Süli János elnök, a Dunaújvárosi Egyetem részéről Dr. András István rektor, valamint Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő és Móger-Sánta Emőke, a Családbarát Szolgáltató vezetője.

Süli János elnök kiemelte, hogy a bölcsőde felújítása a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány által a Dunaújvárosi Egyetem számára biztosított támogatás alapján valósulhatott meg 100 millió Ft értékben. A teljes felújítás egy hónap alatt került lebonyolításra, annak érdekében, hogy bölcsődei ellátást a lehető legkisebb mértékben akadályozza a kivitelező.

Dr. András István rektor hangsúlyozta, hogy a felújítási munkálatok magukba foglalták a padló- és falburkolatok, szaniterek, belső ajtók, bútorok és világítótestek cseréjét, valamint a konyha, öltöző, irodahelyiség és csoportszobák felszereléseit is. A bölcsőde új arculatot kapott, a tornaterem pedig új funkciókkal bővült, melyek hozzájárulnak a gyermekek egészséges mozgásfejlesztéséhez és finommotoros, koordinációs fejlődésükhöz is.

Fotó: Laczkó Izabella

Dr. Mészáros Lajos megerősítette, hogy nagy örömére szolgál, hogy az egyetem nem csak a középiskolások és felnőttek továbbképzésével foglalkozik, hanem az egészen pici, bölcsődés korúaknak a nevelését is támogatja. Az egyetem nem csak beszél arról, hogy Családbarát intézmény, hanem tesz is érte. Ennek ékes példája, hogy a bölcsőde az egyetemen dolgozó kollégák és az itt tanuló hallgatók mindennapjait is megkönnyíti azáltal, hogy gyermekeik egy szép intézményben, magas színvonalú nevelésben részesülnek.