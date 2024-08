Augusztus 20-i ünnepségek az idén már a jövő hét végén elkezdődnek. Így a hagyományokhoz híven ez alkalommal rendezik meg a Jankovich Kúriában a Rácalmási Városnapot is. A programban szerepel 18 órától a Margaret Island koncert, 21 órától a Neoton lép a színpadra. A kúria hátsó parkjában már délután is lesznek programok így helyi együttesek láthatók és lesz kézművesjátszóház is. 23:15 perckor tűzijáték zárja a napot.