Teljesen természetes, hogy arra a húsz percre, amíg beugrik a párunk vásárolni a hipermarketbe, nem állítjuk le a motort, hiszen a klíma csak akkor üzemel. De az árufeltöltő kamion vezetője is így gondolkodik, az alatt a félóra alatt nem fogy túl sok gázolaj, amíg kipakol, és mennyivel jobb a hűvös fülkébe visszaülni. Ugyancsak természetes a kínai webáruházak filléres kínálatából rendelni akár egy darab pár száz forintos tételt is. És ugyanúgy természetes hüledezni a kiapadó Dunán, a lassan már elviselhetetlen, embertelen kánikulán, a kiégő növényeken. Pedig a kettő nagyon is összefügg, az előbbiek miatt kell elviselnünk az utóbbiakat. Változtatni is csak mi tudunk.