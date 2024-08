Itt az olimpia, kinek ne jutna eszébe a sport, a régi vagy várható eredmények. A Pentele-kutató Szabó Tamás oldalán fedeztem fel az alábbi nosztalgiázást.

A világ legjobb atlétái 1956-ban is itt voltak Budapesten a Népstadionban. A versenyen én is jelen voltam mint néző 40 dunaújvárosi szurkolóval együtt. A képen látható világhírességgel közvetlen kapcsolatban kerülhettem, oda jött hozzánk és beszéltünk is vele. a kerítésen keresztül. A műsor füzetet édesapám asztalos műhelyében őrizte sokáig. Én örököltem. Eső Pali bácsi, Bedecs Laci Szabó János ( az édesapám ) és bátyámmal együtt szurkoltunk. 68 éve volt, emléke örök életre szólt.

A képen Perry O' Brien a súlylökés akkori olimpiai bajnoka és világcsúcstartója 19,25 m-rel, ma Ryan Crouser a 22.9m-rel állhatott fel a dobogó legfelső fokára.