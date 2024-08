Egy napon, reggel 7 és délután 17 óra között szünetelni fog a vízszolgáltatás. Ennek oka, hogy a Széchenyi utcai ivóvíz rekonstrukcióval érintett 22 ingatlanban ezen időszak alatt bekötik az ivóvizet. Amint ezek a munkálatok befejeződnek, megkezdődik a Széchenyi utcában a rekonstrukciós feladat.

A Petőfi utca jobb oldalán parkolóhelyet alakítottak ki, hogy a Széchenyi utcában lakók, akik autóikkal nem tudnak majd ki- és beállni, biztonságosan parkolhassanak itt. A munkafolyamat úgy kezdődik, hogy a Petőfi utca és Széchenyi utca kereszteződésében már látható előkészületek zajlanak: a kollégák megkezdik a keresztvíznyelők beépítését. Ezek védelme érdekében az utcát egy irányban le kell zárni. Ez azt jelenti, hogy a Petőfi utcából nem lehet majd megközelíteni a Széchenyi utcát. A lezárás várhatóan a jövő hét elejére esik, és ezt követően a teljes Széchenyi utca rekonstrukciója megvalósul. A jelenlegi elöregedett beton- és aszfaltburkolatokat teljesen elbontják, és új szegélyek között aszfalt útpályát építenek. Az útpálya vápás kialakítású lesz, ami azt jelenti, hogy az út két széléről középre fog lejteni, és a csapadékvíz a vápában a Széchenyi utcából a Petőfi utca irányába folyik majd le. Itt keresztvíznyelők lesznek, amelyek egy zárt rendszerben vezetik el a vizet, amely már bekötésre került a kisapostagi vízfolyásba. A kisapostagi vízfolyás mederburkolása, valamint a surrantók, folyókák és a csatornarendszer már kiépültek, így nincs akadálya a folyamat megkezdésének.

Kérdésünkre, hogy meddig fog tartani a felújítás, Szabolcs László elmondta, hogy a Petőfi utcában, ha a jövő hét szerdai, csütörtöki és pénteki aszfaltozás sikeresen befejeződik, akkor a következő héten megépítik a padkát, és újra felfestik az útburkolati jeleket és kerékpáros piktogramokat. Ennek köszönhetően a Petőfi utca forgalma két hét múlva már korlátozások nélkül zajlik majd. Eközben a Széchenyi utca teljes mértékben le lesz zárva az átmenő forgalomtól. Kihasználva az iskolai szünet és az óvodaszünet időszakát, a kivitelezők intenzíven dolgoznak, jelentős erőforrásokat csoportosítva át a munkaterületre.

A rendelkezésre álló létszám elegendő ahhoz, hogy a Széchenyi utcában gyorsan haladjanak a munkálatok. Céljuk, hogy szeptember közepére a Széchenyi utca olyan állapotba kerüljön, hogy biztonságosan lehessen közlekedni rajta.

Továbbá az is cél, hogy az iskola és óvoda kezdetére az élelmiszert szállító autók is be tudjanak jutni biztonságosan az utcába.