A jelszó sikeréhez – noha a harmincas évektől visszatért a külföldön nyaralás szokása is – még más is kellett. Mindenekelőtt szabadidő, és nemcsak a polgári, értelmiségi rétegeknek, ha­nem másoknak is. Ezzel korszakunkban mind többen rendelkeztek. 1923-ban ugyanis a Bethlen-kormány megkezdte a nyolc órás munkaidő és a fizetett szabadság bevezetését, amit utódai folytattak, fokozatosan terjesztve ki azt a különböző iparágakra.

Még az ipari tanulóknak, a tanoncoknak is járt egy évben két hét fizetett szabadság.

A hétvége eltöltéséhez kapcsolódott, hogy tömegek kezdtek hódolni az úszás örömének, mivel tavainkon, folyóinkon, sőt, a harmincas években még a pesti Dunán is (a folyó vizében akkor még fürdeni lehetett, mint azt e sorok írója is tanúsíthatja szabadstrandok működtek, ahol belépődíj nem volt. Budapest környékén, a Duna mentén, Gödtől Lacházáig kis telepek sora jött létre, s számtalan egyesület alakult az úszás, evezés, horgászat elszánt hívei számára.

A Balaton és a nyaralás

A húszas években megkezdték a Balaton déli partján fekvő hatalmas területek parcellázását, családi ház, villa építésére alkalmas telkek formájában történő árusítását. Ettől az időtől fogva a nyaralás és a Balaton – máig hatóan – összekapcsolódott egymással. Nem mintha a Balaton mint a kellemes időtöltés, a vitorlázás, a hajózás színhelye addig ismeretlen lett volna. Hiszen az északi partnak, Badacsonynak, Szigligetnek, Tihanynak, Fürednek már évszázados múltja volt. Ez azonban csak egy szűk, kiváltságos, leginkább arisztokrata- és művészréteget érintett. A déli parton addig alig egy-két lakott hely jutott el az önálló községi szintre, többségük jelentéktelen település volt. Radikális változást hozott azonban, hogy a megfizethető áron kínált telkeket fővárosi vagy a tóhoz viszonylag közeli városok polgári, kispolgári, értelmiségi rétegei vásárolták meg, aminek következtében valóságos építési láz tört ki.

Balatonfüredi strand – népszerű az északi part

Fotó: Huszár Gábor/MW-archív

Villák nyaralók tömege

Ezzel megkezdődött a Balaton társadalmi méretű „meghódítása”: családi villák, nyaralók tömege épült fel,

szerény, egyáltalán nem hivalkodó külsővel. Ezeknek a tulajdonosok nevet is adtak, leginkább női neveket, összekapcsolva az építmény szerény voltára utaló „lak” szóval. Még ma is áll nem egy akkor emelt ház ilyen felirattal. Rövid idő alatt „sikk” lett a Balatonnál, annak is a déli partján nyaralni. Ez odavonzotta a befektetőket is: sorra-rendre épültek-nyíltak a panziók és szállodák. 1937-ben a somogyi part 16 helységében több mint 120 ilyen működött.