Jótékonysági Tanya Napot hirdet augusztus 13-ra a Nagyvenyimi Magán Lovarda és a Varázs Patkó Fejlesztő Lovas Egyesület!

A nap keretében vendégül látnak 15 rászoruló gyermeket, akik megismerkedhetnek a tanyasi állatokkal, póni lovakkal, kipróbálhatják a traktorokat és kézműveskedhetnek is. A programokon felül egy merészet is álmodtak a Varázs Patkó Egyesület tagjai és az élményeken kívül útravalót is szeretnének nekik adni.

Ehhez még aki szeretne csatlakozni annak lehetősége van. Várják az adományokat, legyen az játék, jó minőségű ruha vagy tartós élelmiszer. Információ: 06 (20) 233-2867.