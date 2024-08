A szervezet idén július 31-e és szeptember 15-e között várja a felajánlásokat, hogy a korlátozott lehetőségekkel rendelkező gyermekek, akár egy nagyvárosban, akár egy vidéki zsákfaluban nevelkednek, kisebb hátránnyal kezdhessék meg a 2024/25-ös tanévet. A Karitász meggyőződése, hogy ennek első építőköve a megfelelő tanfelszerelés biztosítása. A jótékonysági szervezet fő célja megállítani a szegénység generációs ismétlődését, megelőzni a kirekesztést, valamint kibontakoztatni a gyerekekben rejlő tehetséget.

A Katolikus Karitász több évtizedes tapasztalata azt mutatja, hogy számos ok áll annak hátterében, miért nem tudják a rászoruló tanulók teljes mértékben kihasználni az oktatás nyújtotta lehetőségeket. Az érintett gyerekek jellemzően nem kapnak korai fejlesztést kiskorukban, ami felkészítené őket az iskolára.

A szülők sokszor munkanélküliséggel küzdenek, így aránytalanul nagy kihívás elé állítja őket a szeptemberi tanévkezdés.

A folyamatos anyagi és szociális nehézségek gyakran elveszik a gyerekek motivációját és önbizalmát, a szorongás és alacsony önértékelés miatt pedig romlik teljesítményük. Nem áll rendelkezésükre optimális tanulási környezet, a leckét sokszor zsúfolt lakókörnyezetben kénytelenek megírni, szülői segítség nélkül.

A Karitász munkatársai és önkéntesei komplex szemlélettel figyelik a látókörükbe került diákok fejlődési hiányosságait, és fejlesztőpedagógusokat vonnak be az esetleges lemaradás áthidalásának érdekében. Szeptemberben igényes iskolai felszerelést, a felzárkóztató programok során év közben pedig készségfejlesztő, sport, művészeti és kulturális foglalkozásokat, igény szerint korrepetálást biztosítanak a gyerekeknek. Mindezek mankót nyújtanak nekik, fejlesztik szociális készségeiket, és hozzájárulnak az általános lelki jólétükhöz is. A nnak érdekében, hogy a gyerekek közül minél többen kezdhessék meg vagy folytathassák tanulmányaikat egy sikerekkel szegélyezett úton, még több támogatásra van szükség, és erre a jótékonysági célra vár a szervezet pénzadományokat szeptember közepéig. A 1356-os adományvonal hívása mellett (hívásonként 500 Ft) online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász a honlapján (www.karitasz.hu) keresztül, „Iskolakezdés” megnevezéssel.

A Karitász dunaújvárosi szervezete speciális módon kapcsolódik az akcióhoz.

Mint megtudtuk Megulesz Gabriától, helyben az Útkeresés Segítő Szolgálat szervez minden évben tanszergyűjtést, ezzel is segítve a családoknak gyermekük beiskolázását. Hozzájuk csatlakoznak ők is, mégpedig úgy, hogy, ha valaki a Karitász dunaújvárosi gyűjtőhelyén lead tanszer-felajánlást, azt köszönettel elfogadják, és átadják az Útkeresés szakembereiken, mert ők tudják legjobban, hova kerül legjobb helyre az adomány.