Lapunk idén is meghirdette a Szín5ös elnevezésű kampányt, amelynek során azon dunaújvárosi diákok nevezését vártuk, akik a mostani tanévzáró során kitűnő bizonyítványt vehettek át. Szép számban érkeztek a jelentkezések a szülők részéről, ami azt is jelenti, hogy bizony sok tanulónak jár a gratuláció a 2023/2024-es tanévben nyújtott szorgalmáért, a színötös teljesítményért!

Márknak, Grétának és Gergelynek is színötös lett a bizonyítványa

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az idei büszkeségek sorában testvéreket is láthattunk, van olyan család, ahol mind a három gyermeknek színötös lett a bizije. Ennek apropóján vendégül láttuk szerkesztőségünkben a Galambos-családot: a nagylány, Gréta, valamint iker kisöccsei, Márk és Gergely szívesen mesélt nekünk arról, hogyan is zajlik egy átlagos napjuk a tanítási időben.

Napi rutin

Mindhárman a Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjai. Gréta most fejezte be a negyedik osztályt, szeptemberben már felsős lesz, az ikreknek pedig ez volt az első iskolai évük. Az édesanyjuk elmondta, egyes vélemények szerint érdemes külön iskolákba járatni a testvéreket, főként az ikreket, mondván, hogy attól másként fejlődik a személyiségük. Viszont ők is úgy gondolták, hogy annak több előnye van, ha egy intézménybe járnak, ráadásul így egyszerűbb is egy fokkal a szülők számára a napi logisztika. Főként úgy, hogy a napközi után még különórákra és edzésekre is járnak. Az édesanya megjegyezte azt is, az iskolaválasztást illetően jól döntöttek, mert kiváló és kedves tanárokhoz kerültek a gyerekek, akik jó kedvvel mennek hozzájuk.

Általában fél 7-kor szólal meg az ébresztőóra, majd a reggeli készülődést követően háromnegyed 8-ra viszik a gyerekeket az iskolába. Mindhárman napközisek, ahol meg is csinálják a házi feladatokat. Utána jönnek még a különórák, így bizony vannak olyan napok a héten, amikor körülbelül este 6 órára érnek haza. Ekkor még az anyukájuk segít átnézni mindegyikőjük táskáját, hogy a másnapi iskolára minden rendben legyen.

Színötös