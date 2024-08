Az Útkeresés Segítő Szolgálat nem hivatal, nem hatóság, hanem egy szolgálat. Olyanok családokat szolgálnak, akiknek támaszra, támogatásra, tanácsra, segítségre van szükségük. A gondok nagyon sokfélék lehetnek. A megoldások is különbözőek. Az ott dolgozók tisztában vannak azokkal a lehetőségekkel, rendelkeznek azzal a szaktudással és tapasztalattal, amelyekkel segíteni, támogatni tudnak, de tudják azt is, hogy milyen szervezethez, hivatalhoz, hatósághoz kell fordulni, ha az szükséges.

Az intézmény Bartók Béla utca 6/b alatti épületében beszélgetünk az intézmény vezetőjével, aki végzettségét tekintve Az épület (hajdan óvoda vagy bölcsőde lehetett, milyen jó, hogy ezúttal is a gyermekekért van) azt gondolnánk, hogy a nyár csendes és nyugodtabb, de éppen felajánlásokat hoztak, s az irodákból is telefonálás hangjai szűrődnek ki, Mészárosné Libor Ágnes intézményvezető, aki végzettségét tekintve pszichológus, pszichopedagógus csak mosolyog, amikor a nyári nyugalomról kérdezem:

– Nagyon mozgalmas nyarunk volt. A gyermekvédelmi munka nem iskolai vagy óvodai szezonhoz kötött, egész éves folyamat. És a problémák sem lesznek kevesebbek nyáron, így sajnos a nyár sem mentes a gyermekbántalmazásoktól. Nagyon nagy szomorúságomra nagyon sok ilyen esettel dolgoznak most is a kollégáink.

Mészárosné Libor Ágnes intézményvezető: Már nem lehet legyinteni, hogy csak egy pofon volt

Itt egy kicsit félbeszakítom, mert kénytelen az ember szóvá tenni, hogy szakemberként hogyan értékeli azt, hogy a karate edző felrúgta a kisfiút:

– Ez egy borzalmas felvétel, szerintem mindenkinek nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy ilyen egyáltalán előfordulhat. Én azt is tudom, hogy a gyermekek is évről évre változnak, de ez nem azt jelenti, hogy ez bármilyen szempontból is elfogadható megoldás lett volna. Az agresszivitás és a gyermekbántalmazás sajnos nem csak egy tábor során, hanem a családban is jelen van. Egyre nagyobb mértékben, és egyre több bejelentést kapunk gyermekbántalmazásról. Hozzá kell tennem, hogy a törvény is nagyon megszigorodott. Most már gyakorlatilag az is büntetőjogi kategória, ha csak gyanítja valaki a gyermekbántalmazást, s azt nem jelzi gyermekvédelem számára.