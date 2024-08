Fogjuk a fejünket, hogy mennyibe kerül egy-egy jó szakember munkája, ha lakást felújítunk? Azon gondolkozunk, hogy inkább magunk is megcsinálnánk? Vagy esetleg úgy véljük, hogy soha sem késő jobban fizető szakmát keresni magunk számára? Már csak a szakértelem hiányzik hozzá? Ha másért nem is, de már ezekért is érdemes megtanulni ingyenesen 1 illetve 1,5 év alatt akár a burkoló, akár a festő, mázoló vagy tapétázó szakmákat.

Ismét lehetőség van szeptembertől felnőttoktatás keretében ilyen szakmákhoz és szaktudáshoz jutni a Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskolában. A képzés délutáni és esti, így rugalmasan tudják a munka idejükhöz igazítani a hallgatók a tanulást. Az intézmény magasan képzett szakemberei tanítják meg a szakma minden fortélyát. A jelentkezéseket érdemes elküldeni emailen a [email protected] vagy a részletekről érdeklődjenek telefonon +36-25-400-530 számon.