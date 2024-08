Bibliai gondolatok, megható eskütétele az új pedagógusoknak, az új elsősök Magdássá válása, kedves műsor. A Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézményében már pénteken este – a városban elsőként – megkezdődött a tanév.

Farkas Mártát, városunk első egyházi iskolájának igazgatóját kérdeztük az ünnep fontosságáról és az intézmény jelenéről és jövőjéről:

- Mindennek van valamilyen kerete, tehát évet nyitunk, évet zárunk, elmondjuk a legfontosabbak információkat, és útravalót adunk a gyerekeknek. A tanév nyitó, tehát egy ünnep.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

- Minden iskola igyekszik megfogalmazni magát. Mitől más a Szabó Magda?

- Talán attól, hogy mi a hangsúlyt az emberi kapcsolatokra, az egymással való bánásmódra helyezzük. A vallás ehhez az eszköz, az út.

- Aki Magdás, annak kötelező reformátusnak lenni?

- Nem. Vannak diákjaink között római katolikusok evangélikusok is. De tanítottunk görög-katolikusokat, és hitesek is .

- Mi az, ami kötelező?

- Aki Magdás, annak a közismereti tárgyak mellett kötelező heti két saját felekezeti hittanóra, egyházi ének, a hétkezdő áhítatok, és a templomba járás.

- Hetedik tanévüket kezdik, mi változott a kezdetekhez képest?

- Az a tapasztalatunk, hogy egyre többen szeretnének hozzánk járatni a gyermeküket, tehát valószínű, hogy a szülőknek jó véleményük lehet az iskolánkról. Javulnak diákjaink tanulmányi, szorgalmi eredményei, és egyre jobb a magatartásuk is. Az év végén 4,3-4,4 volt mindegyik átlaga.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

- A kezdetekben nagyon sokan kétkedve és kétségekkel fogadták a kezdeményezését.

- Igen, nem volt egyszerű időszak, bizonyítanunk kellett. Sokan fenntartással fogadtak bennünket. Akkor még 160-70 diákkal kezdtük, most már több mint 300-an vagyunk.

-Hogyan tovább?

- Nagy célom volt, és kértük is az egész épületet, azaz a Hild részét is az önkormányzattól. Abban az esetben tudnánk továbbfejlődni, mert nagyobb helyre van szükségünk, de ez nem vezetett eredményre. Úgyhogy most jelen pillanatban a meglévő lehetőségeinket használjuk ki.