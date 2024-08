Adony kapcsán az utóbbi években leginkább a szőlőhegyről és a borászatról kaphattunk híreket. Most azonban egy másik „műfaj” mutatja meg magát. Sváb sörfesztivált rendeznek a kisvárosban, ami nem véletlen, hiszen a településen korábban sok német ajkú polgár élt, és az adonyiak manapság is őrzik a sváb hagyományokat. A fesztivál augusztus 24-én, szombaton 19 órakor a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár mögötti parkban kezdődik. A résztvevőkre kultúrprogram, zene és tombola is vár. A szervező Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, az előzetesen regisztrált vendégeket a rendezvényre való belépéskor német sörrel ajándékozza meg. Érdeklődni és regisztrálni a 25/230-056-os telefonszámon lehet.