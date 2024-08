A politikus, a KDNP parlamenti frakcióvezetője elmondta, 2012 óta rengeteg élmény vár a táborozókra, akik kipróbálhatják egyebek mellett a sárkányhajózást, részt vehetnek különböző erőpróbákon, valamint a Honvédelmi Sportszövetség programjain, mint például a lövészet, az evezés vagy a szimulátorok használata.

Hetente turnusonként háromezer táborozó kapcsolódhat ki a Balatonnál, ahol szerdánként tíz héten át a Hősök napja programsorozaton mutatkozik be a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Sportszövetség, a rendőrség, az Országos Mentőszolgálat, a tűzoltóság és katasztrófavédelem, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint a Terrorelhárítási Központ és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata.

Az idén először a Készenléti Rendőrség munkatársai is interaktív bemutatókat tartanak. A rendezvény több ezer gyermek számára nyújt lehetőséget arra, hogy olyan hivatásokat ismerjenek meg, amelyek közül esetleg később ők is választhatnak - jelezte Simicskó István.

Elmondta, a Honvédelmi Sportszövetség 2018-ban csatlakozott az Erzsébet-táborokat szervező Erzsébet Alapítvány által hetente megszervezett Hősök napja programsorozathoz.

Közölte: a Honvédelmi Sportszövetség, amely köztestületként működik, 2017-ben alakult, 560 tagszervezete van és öt honvédelmi sportközpontot működtet.

Darabánt Judit, az Erzsébet Alapítvány kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a Hősök napja mellett a zánkai és a fonyódligeti táborban heti rendszerességgel megrendezik a tudomány és a kultúra napját, valamint sportnapot is tartanak.

A programok küldetése, hogy közösséget teremtsenek, valamint az iskolai tanulmányokat is támogassák - fűzte hozzá.

Közölte: a táborokban a gyerekek teljes ellátást kapnak, és ingyenesen utazhatnak vonattal a lakóhelyük és a tábor között.