Fotó: Balogh Tamás

A korábbi évek hasonló szakaszában az Aztakeservit Egyesület csapata a Tiszán tette az önként vállalt dolgát a PET Kupán. Az idén új kihívást találtak maguknak. Ferenczi Zsolt az elnök erről is tájékoztatott bennünket-

- Azt mondják, hogy amikor már nincs más választásod, az a sors… A PET Kupára nagyon szívesen mentünk volna, de a lebonyolítási ideje szeptember első hetére csúszott. Megmondom őszintén, a mi csapatunk egy része akkor már máshol van, gyermekei vannak, kezdődik az iskola. Én sem szívesen hagynám magukra a családomat abban az időszakban. Ezért az eredeti csapatunkkal a már megszokott időpontban a saját folyónkra, a Dunára helyeztük a hangsúlyt. A kapitány Hegedűs Andris lett, én pedig most, mint segédmatróz teljesítettem szolgálatot. A terveink szerint Dunaföldvártól-Madocsáig megpróbáltuk az adott partszakaszon összeszedni a szemetet. Hála az égnek minden településtől kaptunk egy fontos segítséget, hogy konténereket biztosítottak és elszállították a hulladékot. A környezetünk megóvására gondolunk, ami létkérdés lett az életünkben.

Hegedűs András az Aztakeservit Egyesület alelnöke és a csapat zászlóshajójának, vele pedig a résztvevő legénység kapitánya bizakodva szállt vízre egy elképesztő, filmbe illő szerkezettel a Mannschaftjával.

- Ez egy olyan hajó, amit 4.251 db PET palack tart fönn a vízen. Eddig is sokat bizonyított a Tiszán, és most is nyugodtan a fedélzetére mertem engedni a csapatunkat. A vérmes, mindenféle szeméthegyeket felszámolni képes kalózaink ezen aztán megindultak lefelé a Dunán. Ennyivel tartoztunk a településünknek. A vízen a biztonság miatt nincs demokrácia, ezért ott minden úgy van, ahogy a kapitány mondja, és ezt nálunk mindenki tudta és be is tartotta. Hozzánőttem a folyóhoz. Mellette születtem és tizenöt éve kezdtem vele a közelebbi ismerkedést a kenu sporton keresztül. A hajónkat motor hajtja, de néha szükség volt a rövidlapátos „rabszolgáinkra” is. Ez olyan is volt, mint egy izgalmas nyaralás, persze a nagyon fontos közös munkával összekötve.