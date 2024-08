Ellentétben több nemzetközi példával, Magyarországon a legnagyobb boltok kivételével nem kötelező a visszaváltás biztosítása, hanem önkéntesen csatlakozhatnak az üzletek a MOHU REpont rendszeréhez. Közleményünkben összegyűjtöttünk néhány fontos és érdekes adatot és információt a hazai visszaváltási rendszerről.

A DRS visszaváltási rendszer az egyik leghatékonyabb módja az italcsomagolások visszagyűjtésének. A rendszer pozitív környezetvédelmi hatásai mellett hosszú távon a hazai ipart is szolgálja, hiszen méri, számolja, anyaga szerint csoportosítja és szállítja az italcsomagolások nagy mennyiségű és kiváló minőségű hulladékát, ami a hazai újrahasznosítási ipart erősítheti, és tervezését segíti. A MOHU vállalása, hogy az indulástól számított harmadik évre teljesíti a minimum 90%-os visszaváltást Magyarországon. Vagyis a MOHU alapvető érdeke a minél nagyobb visszaváltás.

A befizetett 50 forint tulajdonképpen körbemegy a rendszeren, senkinél nem jelent hasznot. Legelőször a gyártó fizeti be a MOHU-nak, majd ezt a gyártó visszakapja a terméket átvevő kereskedőtől, vagyis a bolttól. A bolt a vásárlótól kapja vissza, aki megveszi az italt, a vásárló pedig visszaváltáskor juthat újra hozzá az 50 Ft-hoz. A visszaváltási díj egy motivációs tényező a vásárlónak, hogy vigye vissza a palackot. A vissza nem váltott palackok után maradt 50 forintokból származó teljes összeget pedig a hazai szabályozás alapján a MOHU-nak kötelező visszafordítania a naponta már most is 5-6 millió palackot, üveget és dobozt kezelő visszaváltási rendszer üzemeltetésébe. Ezt kizárólag a rendszer üzemeltetésére, és fejlesztésére fordíthatja a cég. Erre a MOHU még ÁFÁ-t is fizet.

Néhány érdekes adat

2024. augusztus 16. nap végéig 5 579 243 157 HUF visszaváltási díjat fizettek be a gyártók. Ugyanakkor a fogyasztók számára az eddigi mintegy 143 millió db palack után a megtérített összeg már eléri a 7,2 Mrd Ft-ot. Vagyis csaknem 1,7 milliárd forintot előlegez meg a gyártóknak a MOHU. Ez azért lehetséges, mert a gyártók csak utólag (havonta) fizetik be ezt az összeget a MOHU-nak.