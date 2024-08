Az ünnepség első részében Szent István király és az államalapítás emléke előtt hajtottak fejet. Szép verset hallhattunk az új kenyérről is. A kedves műsor Tábiné Nyúl Gabriella, Tábi Sára Zsófia, Kiss Gáborné Marcsi, és Simon Zsolti másodikos tanuló érdeme volt.

A délután fénypontját mégiscsak az elmúlt egy évben született apróságok polgárrá fogadása jelentette. A ceremóniát Farkas Imre polgármester vezette le, ami ebben a pozíciójában az ő záró nyilvános szereplése volt. Tőle ezt is hallottuk.

-Ez a legkülönlegesebb ünnepségünk, ami arról is nevezetes, hogy mindenképpen a leghangosabbnak mondható. Ilyenkor az embert nem bosszantja, hanem boldoggá teszi, ha az ünneplő közönség legalább egyharmada szólásra jelentkezik, és persze ritkán várja meg, hogy meg is adják neki szót. Természetesen ezekre a gyönyörű babákra gondolok, akik a szüleik mellett a mi nagyobb közösségünknek is a büszkeségei. Annál boldogabbak vagyunk, ha minél hangosabbak, mert annál többet tudunk polgárrá fogadni. Ez a huszonhatodik alkalom, hogy megfog történni. Ma huszonhárom gyermeket fogunk polgárrá fogadni.

Nekem polgármesterként ez az utolsó ünnepségem, amit ebben a beosztásban részt fogok venni. Ha jól számoltam, akkor tizennégy alkalommal háromszáz húsz gyermeket fogadtunk a közösség tagjává. Ez nálunk egy jelentős létszám, ami az iskola tanulói létszámának a másfélszerese. Akiket először polgárrá fogadtam, most lesznek nyolcadikosok és majd most szeptemberben egy matematika órán megbeszéljük, hogy hogy is sikerült ez a polgárrá fogadás?!

Nagyon büszkék vagyunk erre a rendezvényre, mert ezt már több településem, talán még Dunaújvárosban is átvették tőlünk ezt a hagyományt.

Szeretném mindenkinek megköszönni, aki elhozta a gyermekét ezen a szép napos nyári délutánon. Remélem, hogy majd annak idején, egy matematika órán velük is fogok találkozni.

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelete az Előszállás polgárává fogadás rendjéről

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: