Ugyanis Varsádról vásárolták a 10 mázsányi 1 kiló 80-tól 2 kiló nyolcvan dekáig terjedő nagyságú pikkelyes és tükrös pontyot, amelyből 7 mázsa a Felső-, míg 3 mázsa már a Kikötői-öbölben lubickol. Az idei évre az egyesület hat haltelepítést tervezett, ebből ez volt a negyedik. Azt, hogy éppen melyik helyszínre mennyi jut a 10 mázsából, az időjárástól, hőmérséklettől, vízminőségtől és vízállástól függően döntik el, de a Felső öbölbe mindig több jut, aminek rendkívül egyszerű magyarázata van, onnan nem tudnak kiúszni a halak a Dunára, kivéve, ha magas a vízállás és a zsilip nem jelent akadályt. A hat telepítés a kitűzött cél, de nem titkoltan szeretnének majd ősszel egy plusz telepítést is, ugyanis olyankor előfordul, hogy akciósan, sokszor féláron adják a halgazdaságok a halat. Úgyhogy erre igyekeznek a fedezetet összespórolni. Nem is gondolnánk, mekkora költséggel jár egy ilyen haltelepítés, normál esetben több, mint másfél millió forint értékben csúsznak a vízbe a pontyok, hogy a horgászoknak biztosan görbülhessen a botjuk. Bár, mint Somfai Rezső, az egyesület elnöke elmondta, sokan pusztán a fogásélményért járnak le a partra. Nemrégiben az egyik horgász 16 halat fogottt, de csak egyet vitt haza. Ősszel takarmányhalakat is szeretnének vásárolni, ugyanis a Felső öbölben elszaporodtak a ragadozó halak is, és nincs természetes utánpótlása a táplálékuknak, ebbe szeretnének kicsit belesegíteni.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Most is sok horgász volt a Felső-öböl partján a telepítés idején annak ellenére, hogy nem mindig lehet kifogni az aktuálisan telepített halat, előfordul, hogy két-három nap alatt nyugszanak meg és csak az után jönnek elő. Mindemellett szabályok is védik a betelepített halállományt, a telepítés napjától számított 2 napon át (augusztus 6–7.) horgászni csak napkeltétől napnyugtáig szabad, a telepítés napjától számított 1 hét alatt (augusztus 6–12.) összesen legfeljebb 6 ponty megtartása engedélyezett, de telepítéstől függetlenül naponta maximum 2 darab ponty tartható meg. A ponty méretkorlátozása vizeinken 35 centiméter, azaz a helyi horgászrend szerint a 35 és 65 centiméter közötti méret vihető haza. Ha valaki pontyból megfogta az engedélyezett mennyiséget, és meg is tartja, ezt követően erre a halfajra a horgászatot be kell fejezni és kizárólag az éppen tilalommal nem védett, vagy aktuálisan nem telepített ragadozó halfajra szabad célzottan horgászni.