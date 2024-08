Esküvőre készülök, drága kisfiam nősül. Olyan nagy ügyet ebből nem csinálok, annál nagyobb a készülődés a fiatalok oldalán. Beleszólásom nincs semmibe, sőt, eddig minden remekbe szabott ötletemet lesöpörte szemünk fénye az asztalról. Nekem viszont minden lépésemről be kell számolnom, amelyet az eskövő irányába teszek. Legutóbb kisebb divatbemutatót kellett tartanom, hogyan is képzelem el a szertartáson való megjelenésemet. Örömmel közölhetem, csak egy kisebb korrekcióra volt szükség a részemről. De mi is a lényeg? A vadonatúj öltönyömet feleségem tisztítóba vitte, ahonnan pecsétesen kaptuk vissza. Na, most mi tévő legyek?