- Valóban én vagyok, de nem keménykedek, békességben elvagyunk! (nyugtatott meg ragyogó mosollyal.) Leginkább az esztétikus megjelenésünkre figyelek, kiemelt hangsúllyal a remek készítményünkre. A Tamás kimagasló színvonalat hozott, olyan precízen sütötte a lángost mint egy komputer. A méretüket egy kiváló marketingfogással állította be. Mindenkinek, pláne a gyermekeknek ízlett, és persze voltak repetát kérők is. Egy kicsit remegett a térdem, ahogy hallgattam a Főnökasszony értékelő kritikáját, amit szerencsémre kedvezőnek találtam (vallotta be Tamás). A legnagyobb kritikusok persze a vásárlók, de úgy érzem, hogy őket a minőséggel, simán megnyertem.

Mi Magyarországon mindenhez is értünk, most a sikerek fényében mondd el, hogy milyennek kell lenni a lángosnak?!

- Ez egy régi kefíres alapú családi recept alapján készül, amit még az édesanyámtól tanultam meg, A részleteket természetesen a hétpecsétes titkok között őrizzük, ezért nem árulhatom el. Legfeljebb annyit, hogy mindenképpen szép aranysárgának és omlósnak kell lennie. Azért is büszke vagyok a receptünkre, mert ez nem tocsog az olajtól. Lecsepegtetjük és máris tálalható, sajtosan, tejfölösen, vagy simán, ahogy a vendég kéri. Minden évben támogatjuk egy felajánlással valamelyik egyesületet. A mai házigazdáknak a lángosra esett a választásuk.

Belakták a parkot

A Bölcskei Gyermekekért Közalapítvány maroknyi csapatának Majchrák-Meretei Boglárka lett a szóvivője erre az alkalomra.

- A rendezők azért kerestek meg bennünket, hogy gyermekprogramokkal és játéklehetőségekkel tegyük színesebbé a napjukat. Most aztán választhatnak a társasjátékokból a csillámtetkókból, a vizes-csűrős játékokból is. Az utóbbiakat csomagolva a legkisebbekre gondoltunk, de meglepetésünkre a nagyok is szívesen beszálltak ebbe a kis pancsolásba. Mellette egymás után készültek a merész mediterrán hajfonatok is. Nem pénzt akartunk ezekkel keresni, hanem a gyermekeknek akartunk egy kicsit kedveskedni a játékainkkal, amiket ők, örömmel fogadtak. A lehető legtöbb rendezvényen megmutatjuk magunkat.

A Kapitány