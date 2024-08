Mindig vannak olyanok, akik másoknak szeretnének, akarnak és tudnak is segíteni. Mindegy, hogy mindezt egyedül teszik vagy akár egy szervezet keretein belül, a legfontosabb az, hogy hisznek abban, hogy még akár köszönet nélkül is érdemes adni másoknak. Adni valamit. Tárgyakat, időt, élményeket, örömöt. A lényeg az, hogy valami olyant, amitől jobb lehet a világ. Az ilyen emberek mindig találnak az elképzeléseikhez társakat is. Ez jutott eszembe, ahogy Bakács Erikával a Magyar Nemzetőrség Dunaújvárosi Szervezetének parancsnok-helyettesével beszélgettem.

Bakács Erika fontosnak tartja, hogy gyermekeknek segítsen munkájával

Anya segít az anyáknak

A háromgyermekes családanya munka mellett a Magyar Nemzetőrség dunaújvárosi szervezetének parancsnok-helyettese is:

– Évek óta foglalkozom gyermekekkel. Amikor a nemzetőrséghez csatlakoztam, elmondtam, hogy a szervezet kereteink belül én a gyermekes szülőknek szeretnék segíteni. Olyan gyerekeknek szeretnénk minél több élményt és örömet adni, akiknek a szülei nem valószínű, hogy ezt biztosítani tudják. Így és ezért született meg ez a tábor is. A szülőknek semmilyen térítést nem kell fizetni, de a gyermekek naponta háromszori étkezést kapnak, és mindemellett igyekezünk nekik változatos programokat szervezni. Van egy főtámogatónk is, aki segít nekünk abban, hogy a résztvevők ellátása a legjobb lehessen, de természetesen mi magunk is hozzájárulunk a táborozás költségeihez.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Minden ingyen van

A Vasvári iskola elhelyezkedése nagyon kényelmes a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt. Az iskola igazgatónője igyekezett tanácsokkal is segíteni a tábor szervezőit, hiszen bőven van tapasztalata. Tágas az udvar, van focipálya,és közel van az élményfürdő.

Íjászat — ki lehet próbálni

Ott jártamkor már kész volt a jurta, éppen íjászkodtak azok, akiknek ehhez volt kedvük. De voltak, akiket a futball érdekelt vagy csak éppen rajzolgatni volt kedvük. Itt lehetőségek vannak, és választani lehet.

A szervezők nem csupán dunaújvárosiak, hanem jöttek nemzetőr segítők Budapestről és Tolna megyéből is, sőt még az ifjú kadettek is részt vállaltak a közel harminc gyerek körüli program lebonyolításban.