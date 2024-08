Nézzük, mit is vásárolhatunk nála! Röviden: gomba van frissen, szárítva, porban és kivonatban is. Olyan különlegességet is árul a hölgy, mint a rókagomba, a vargánya vagy a gombák királya, a szarvasgomba. Igaz, a vargányából ezúttal nem volt a standján, mert mint mondta, ahhoz eső kell, az pedig az utóbbi időben nem volt az országban.

– A gombáink nagy része termesztett, a rókagomba pedig Litvániából érkezik. A kivonatok és a porok gyógyhatású készítmények, bizonyos betegségekre bizonyítottan nagyon hatásosak.

Az árakról: a termesztett gombák kilója 1600 forintba kerültek, a rókagomba pedig 4800-ba. A kivonatokból egy 50 milliliteres üveg 5000 forint, a szarvasgombának grammja nyolcvan forint. Ez utóbbi horribilisnak tűnhet, de a szarvasgombát gyakorlatilag fűszerként használjuk, és ha már itt tartunk, akkor nézzük meg, miként és honnan kerül az asztalunkra. Maga a szarvasgomba név sokféle föld alatti gomba gyűjtőneve. A szarvasgombák Magyarországon igen elterjedtek, hazánk jelenleg az egyik legnagyobb európai szarvasgomba-gyűjtő ország. Szinte az év teljes időszakában gyűjthető. A gyűjtéshez, a nyomravezető módszerhez jó szem és sokéves gyűjtői tapasztalat szükséges. A gumók felkutatása hagyományosan disznóval történt, azonban a gyűjtők rájöttek arra, hogy a sertést nehéz visszatartani attól, hogy megegye a talált gombát. Emiatt ma már megfelelően kiképzett kutyákkal kerestetik a gombát.

