Nemzetközileg is elismertté tette az eseményt

Elsőként Kovács Zalán László tuba művészt, a fesztivál igazgatóját mutatom be önöknek!

- Mindenkinek fülig ért a szája, amikor töredelmesen bevallottad, hogy kín gyötört téged, amikor eltakart téged az előadásod közben az a gyönyörű hangszer!

- Ezt valóban mindenki végig gondolhatja, hogy milyen problémás egy helyzet az, amikor az ember rendesen felkészül, majd kiáll a színpadra de végül a hangszere eltakarja a fejét… A viccet félretéve, a fúvós hangszeresekben van egy nagyon erős specifikum. Mégpedig az, hogy akármilyen zenekarba ülünk bele, mi mindig szólisták vagyunk. Hiszen egy fuvola szólamot egy fuvolás, egy tuba szólamot egy tubás játszik és így tovább! Ez aztán ad az embernek egy kiállás és erőt. Ezt próbáljuk a fesztiváltáboraiban a fiataloknak megtanítani. És ezt a koncerteken be is akarjuk mutatni, hogy mennyi erő és tehetség van a magyar fúvós hangszeresekben. Ezt ugyanis itthon sokkal kevésbé tudják, mint külföldön, ahol egy nagyon különleges és értékes brandnek számít.

Magamban is érzem ezt. A fesztivál lebonyolítása sok feladatot ad, de azért visszakell térni a „kaptafához” a sok gyakorláshoz és a fellépésekhez. Már csak azért is, mert a gyermekeknek is azt tanítjuk, hogy akár zenészek lesznek, akár nem, a rendszeres muzsikálás egy mentális megerősítést és felfrissülést fog adni nekünk.

- Elégedetten tekinthettek vissza?

- Az idei fesztivált is eredményesnek mondhatjuk. Bár az egyik kürt tanár mondta nekem, hogy ha jövőre is megakarjuk rendezni, akkor figyeljünk arra, hogy a hőmérséklet egy tíz fokkal alacsonyabb legyen, mint ahogy az idén sikerült…

A feladataink tehát megvannak jövőre is, amikor már a tízediket szeretnénk megszervezni. Eddig is láttuk a sikereket, a lelkes és elégedett zenészeket és közönséget, akik egyre többen várják a nagy koncerteket, hogy ismét muzsikáljunk, de szívesen látják a kisebbeket is!

Ránézésre nagyon szigorú lehet!

Szabó Imre alezredes a Magyar Honvédség Központi Zenekarának karmestere. A hibátlan megjelenése okán boldogan választanák egy romantikus film szerepére is. Mellette kiváló művész, (persze a vezetése alatt lévők is azok) és így együtt ez alkalommal is hatalmas sikert arattak.