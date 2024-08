A filctollak ára szintén 990 forintnál kezdődik, és a prémium kategória elérheti a 3800 forintot is

A szaküzleteben a szülők biztosak lehetnek abban, hogy nemcsak minőségi termékeket kapnak, hanem olyan szakértelmet is, amely segít elkerülni a felesleges kiadásokat. Az üzletvezető tanácsa: érdemes többet áldozni a tartós, jól használható eszközökre, mint például a megfelelő füzet- és könyvborítókra, amelyek nemcsak védenek, hanem kényelmesebbé is teszik a mindennapi iskolai életet. Ugyanakkor lapunk olvasóinak azt is elárulta az üzletvezető, hogy szeptembertől óriási kiárusítást tartanak majd az iskolaszer termékeikből.

Az iskolatáska ára a Papírmadár nevű üzletben 12 ezer forinttól 26 ezer forintig terjed

Az iskolakezdés stresszes időszak lehet, de a szakember tanácsait megfontolva a gyerekek a legjobban felkészülve indulatnak az új tanévnek és talán a családi költségvetés terein is enyhíthetünk. A szülők így nyugodtabbak lehetnek, tudván, hogy gyermekeik a legjobb eszközökkel vannak felszerelve, amelyek nemcsak jól néznek ki, de hosszú távon is beválnak.