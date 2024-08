Mi történt a felújítás időszaka alatt a színfalak mögött, vagyis milyen beruházásokat végeztek el az áruházban? Ezekre választ a Lidl kommunikációs osztályától kaptunk.

„A Lidl Magyarország folyamatosan azon dolgozik, hogy vásárlói számára gyors, egyszerű széles, minőségi, kedvező árú kínálata mellett modern, a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgáló és a fenntarthatóságot szem előtt tartó vásárlóteret biztosítson. A dunaújvárosi áruházunk esetében a felújítás során kicseréltük a homlokzati üvegportált, amelynek köszönhetően világosabb lett a kasszazóna és az eladótér, de ezzel egyidejűleg új árnyékoló szerkezetet is felszereltünk. A parkolóban új felfestés történt a beállóhelyek jobb láthatósága érdekében, valamint a parkoló teljes területe új, modern led világítást kapott. Az épület bejáratát a tágas érzés okán kicseréltük és egy, a korábbinál jelentősen magasabb ajtó segítségével bővítettük optikailag a teret.

Belsőleg többek között átalakításra került a világítás az optimális fókuszokhoz igazodva, új bútorok és húshűtők érkeztek, valamint helyet kapott egy, kifejezetten halakat kínáló hűtősziget is. A friss pékárukat pedig az eddigieknél nagyobb pultból kínáljuk vásárlóinknak. A gyors és kényelmes bevásárlást támogatva továbbra is hat önkiszolgáló és hat hagyományos kassza áll vásárlóink rendelkezésére. Vállalatunk számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, ezért a gépészeti megoldások kialakítása során az energiahatékonyságra törekedtünk, amelynek keretében többek között korszerű hűtő-fűtő rendszer került kiépítésre, mely a hangszennyezés terén is kevesebb terhelést ró a környezetre. Természetesen a felújítás során munkavállalóink kényelmére, jóllétére is gondoltunk. Az étkezésre, öltözésre és a pihenőidő eltöltésére használt úgynevezett szociális helyiséget teljeskörűen felújítottuk.”