Fotó: Horváth László

2023. év végén kezdődött Mezőfalva buszmegállóinak felújítása, melyben nemcsak az épületek kaptak teljesen új formát és kialakítást, hanem a megállók környezete is megfelelően át lett dolgozva. Augusztus 1-jén 14.30-kor adta át a Honvéd utcai megállónál lévő „mosolygós táblát” Simon Zsolt vállalkozó és csapata, valamint Márok Csaba polgármester.

Egy településen eltöltött idő emlékét és hangulatát nagyban befolyásolja, milyenek az első benyomások, amikor megérkezünk. Mezőfalván egy óriási mosolygós „Smile” fogadja az embereket, ha közúton Dunaújváros vagy Székesfehérvár felől érkeznek. Ennek az aprócska ábrának, azaz esetünkben még sem aprócskának, különleges története van. Tavaly év vége felé indult a mezőfalvi buszmegállók felújítása. Összesen tizenkét megálló kapott új épületet, továbbá a környezetét is rendbe rakták, illetve új burkolattal látták el. Az átadás alkalmával a közel 30 milliós beruházásról Márok Csabát, a falu polgármesterét kérdeztük.

A Honvéd utcánál délután két órakor már messziről látszott a különlegesség!

Fotó: Horváth László

— Tizenkét megállót újítottunk fel két ütemben. Először a Dunaújváros felé menő oldalon épültek meg az épületek, hiszen ezen az oldalon van a legnagyobb forgalom, itt várakoznak legtöbben munkába, iskolába, vagy a városba menet. A második ütemben pedig a város felől érkezők oldala kapott felújítást. A megállók, várakozóhelyek épületei nemcsak megújultak, de a környezete is rendbe lett téve. Ahol szükséges volt új burkolattal, tereprendezéssel egészítettük ki a területet. A munkák közben a lakossági igényeket is igyekeztünk figyelembe venni. Arra is oda kellett figyelni, hogy a megállók mögött, mellett maradjon még hely a gyalogos forgalom biztosítására, legyen tér az esetleges babakocsi, vagy egyéb, a járást, közlekedést segítő eszközök használatához. A mosolygós fejecskéknek pedig külön története van! Megkeresett egy mezőfalvi szülő, hogy a buszmegállók építésének nagyon örül. Egy dolognak nem örül, hogy az építés során a „smile” kép lekerült az épületről a Honvéd utcai megállónál. A dolog nagyon megérintett, mert kiderült, hogy az ő életükben – autista gyermeke miatt – mennyire fontos támpontot jelentett ez a kis jelecske. Nagypapaként is átérezve a helyzet fontosságát, a kivitelezővel Simon Zsolttal megbeszéltük, hogy egy külön tábla keretében megoldjuk ezt a kérést. Ráadásul megtoldottuk azzal, hogy nem csak a Honvéd utcánál, hanem a Dunaújváros felőli oldalon is elhelyezünk egy táblát.