Mint a versenyen

Fotó: Balogh Tamás

A számok nyelvén

-A versenykorcsoportokat nézve ötvenegyen vagyunk. Mellettük vannak még az óvodások tizennyolcan, akiket még nem versenyeztetünk.

Viszont a számukra is készítünk koreográfiákat, hogy szokjanak bele a céltudatos munkába, mire „nagyok„ lesznek.

Korhatár nélkül a színpadon

- Ebben a műsorban az összes növendékünk fellépett, ami nálunk már egy nagyon jól működő és ezért bevált gyakorlatot jelent. Tudatosan törekszünk arra, hogy a kicsikből mire iskolások lesznek, legyen egy olyan versenyző csoportunk, akik már megismerték ennek a műfajnak a követelményeit és a versenyek hangulatát.

A nagylányokat már nagyon nehéz egyben tartani, amikor már sok minden más lesz fontosabb, mint a mazsorett, hiszen jönnek a barátok és a bulik. Ezzel együtt a csapatunk nagyon jól egyben vannak és nyilván az idősebbek adják a vázat a tartást neki. Az egy nagyon fontos dolog, hogy az óvodások ilyenkor láthatják, hogy ha nagyon ügyesek lesznek, sokat dolgoznak, akkor majd az ő helyükre léphetnek.

A közönség

Fotó: Balogh Tamás

Mindenképpen az a célom, hogy továbbá is én maradjak a vezetőjük. Hasonló utat jártam be, mint ami rájuk vár! Én is mazsorettként kezdtem, tizenhárom évig táncoltam, és utána vettem át az egyesület irányítását. Tehát táncosból lettem vezető. Később Somogyvári Lilla állt mellém, akit a táncos és az edzőtársamnak is mondhatok. Mára már elnök lettem és ő is komolyan részt vesz az egyesület irányításában. A jövőben is így szeretnénk haladni a megkezdett sikeres utunkon, mert reméljük, hogy nagyon sok kis és nagylány csatlakozik majd hozzánk a jövőben is, hogy együtt legyünk sikeresek.