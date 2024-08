Bár még néhány nap hátra van a tanévkezdésig, a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézményének épületét vidám gyermekzsivaj járta át hétfőn és kedden. A református iskola ugyanis a hagyományoknak megfelelően úgynevezett Csibenapokra várta a legifjabb kisdiákjait.

Fotó: Laczkó Izabella

Két új elsős osztályt indítanak szeptemberben, és egy-két gyermek kivételével teljes is volt a létszám a hét eleji programon - tudtuk meg Farkas Mártától, az intézmény igazgatónőjétől. Mint mondta, a Csibenapokat azért szervezik, hogy a nebulók szokják az iskolai kereteket; megtanulják, hogy mit-hol találnak az épületben; megismerjék tanítóikat és osztálytársaikat. Megjegyezte azt is, hogy elsőseik többsége nem most először lép be az iskola kapuján, hiszen részt vettek az előző tanév során az elsősváró programjaikon is, csak akkor még nagycsoportos óvodásként. Ezért sem lepődtünk meg azon, hogy mennyire közvetlenül, szeretetteljesen üdvözölték az igazgatónőt az elsősök, amikor elhaladtak mellettünk a folyosón a Csibenapok keddi délelőttjén.

Fotó: Laczkó Izabella

Játékos foglalkozásokkal igyekeznek új élményekkel szolgálni a kicsiknek ilyenkor a tanítók, különböző feladatokat végeznek, amellyel segítik őket ráhangolni az iskolára. Az 1.a osztályba huszonkét diák fog járni. Ők napközisek lesznek, és az informatikát emelt óraszámban tanulják majd az általános iskolás éveik alatt - elsőben csak heti egy órával kezdenek. Az 1.b osztályt huszonnégy tanuló alkotja. Ez az iskolaotthonos osztályuk, vagyis arányosan elosztva (nem terhelve őket) délelőttönként és délutánonként is lesznek tanóráik. Angol tagozatosok, tehát hetente egy angol órát már beiktatnak az órarendjükbe. Farkas Márta elmondta, két tanítós modellel oktatnak, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy osztálynak két tanítója-osztályfőnöke van. Ennek egyik előnye, hogy a pedagóguskollégák megoszthatják egymás között a feladatokat. A keddi látogatásunk során nemcsak a legkisebbek közössége volt jelen az iskolában, hanem a többi alsós osztály osztályfőnökei is, akik gőzerővel csinosították-dekorálták a tantermeiket, hogy meglepjék vele diákjaikat a tanévkezdésre.