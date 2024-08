Például a gyümölcsök egy hónappal hamarabb beértek, de a szőlővel kapcsolatban is két-három hétről beszélnek a szakemberek. Ezért miért csodálkoznánk azon, ha azt mondjuk, megjelentek a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon a télire, savanyítani való zöldségek. Ne menjünk tovább, csak addig a standig, ahol már zsákos almapaprikát kaphattunk. A tízkilós kiszerelés 6900 forintba került. Ha kisebb tételben akartunk volna vásárolni, akkor egy kilóért 790 forintot kellett volna leszurkolni. De ugyancsak befőttes üvegre várt a cseresznyepaprika is, kilogrammja 490 forintba került. Az uborka ára elég széles skálán mozgott, 400 és 800 forint között volt a kilónkénti ára.

Mivel az augusztus 20-i Szent István ünnepre készülünk, méghozzá úgy, hogy négy munkaszüneti nap követi egymást, ezért arra is gondoltunk, hogy ebben a néhány napban sütemény is került a családok ünnepi asztalára.

A sütemény hozzávalói közül a szőlőt mustráltuk meg. A sütéshez valók 1000 forint alatt nem voltak, de inkább 1200-1400 forint között volt az, amit szívesen hazavittünk volna. A szőlős sütikbe pedig azért nem árt egy kis mandulát vagy diót becsempészni. A mandula kilója 3900 és 4900, míg a dió 4200 és 4900 forint között volt.

Ha már ennyit áldoztunk a sütemények előtt, álljon most itt egy jónak tűnő szőlős recept.

Hozzávalók (30x20-as tepsi): 30 dkg liszt, 1 sütőpor, 4 dl tejföl, 2 tojás, 15 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, vanília aroma, rum aroma, 10 dkg szőlő, 10 dkg darált dió, 10 dkg fehércsoki, jó a tortabevonó is.

Elkészítés: A tojásokat a cukorral habosra keverjük, majd a dió és a szőlő kivételével mindent a felvert tojásokhoz adunk, és kézi robotgéppel masszát készítünk. Sütőpapírral kibélelt tepsibe borítjuk a tésztát, elegyengetjük, megszórjuk a szőlővel és a dióval. Előmelegített sütőben 170 fokon hőlégkeveréssel készre sütjük. A befejező lépés: egy kanál segítségével vékony csíkokat csurgatunk rá a vízgőz felett olvasztott csokoládéból.