A rendszerrel még csak ismerkedő utasokat a helyjeggyel és annak vásárlásával kapcsolatos tudnivalókról közösségimédia-felületein (Facebook, Intagram, Youtube, Tiktok) és honlapján a gyakori kérdésekre adott válaszokkal és videós tartalmakkal is segíti a Volánbusz.

A Volánbusz-jegyeket és az augusztus 5-én bevezetett helyjegyet már naponta négyezer utas az alkalmazáson keresztül vásárolja meg. Az alkalmazásban is elérhető, EMMA nevű, egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatással valós idejű autóbuszos információkhoz is juthatnak a felhasználók, a közlekedési módokat pedig könnyedén kombinálhatják az útvonaltervezés során.

Helyjegyvásárlás online, néhány kattintással

A MÁV appban a „Szolgáltatások” alatt a „Helyjegy 2. osztály”-t kell megjelölni; ha csak helyjegyet szeretne vásárolni, mert van egyéb utazási jogosultsága vagy bérlete, úgy a „Keresési feltételek” menüpontban ki kell választani a „Csak helyjegyet szeretnék” opciót is. A „helytulajdonság választása” opció beállítását követően igény szerint lehet folyosó vagy ablak melletti helyjegyet foglalni. A helyjegy önmagában nem jogosít utazásra, az utasnak rendelkeznie kell jogszabályban rögzített (pl. 65 év feletti) utazási jogosultsággal vagy bérlettel, napijeggyel, avagy külön vásárolt menetjeggyel is – az utazási jogosultságot ezek testesítik meg.

A jegy.mav.hu (ELVIRA) felületén a „Részletes keresés”-re kell kattintani, és a szűrők között be kell kapcsolni a „Helyfoglalással” opciót. Ha csak helyjegyet szeretne vásárolni, úgy a „Csak helyjegyet szeretnék” funkciót is be kell kapcsolni, majd a grafikus helyfoglalás segítségével kiválasztható a kívánt ülőhely. A jegy bemutatása ebben az esetben is csak a MÁV appon lehetséges, a digitális jegyet papíralapon bemutatni nincs lehetőség, az e-mailben küldött számla nem jogosít utazásra.

A helyjegy minden jegy, vármegye- vagy országbérletbérlet, napijegy, továbbá a jogszabály alapján ingyenes utazási lehetőséget biztosító valamennyi igazolvány és igazolás mellé megvásárolható. Megváltása nem kötelező, de kifejezetten javasolt, különösen a frekventált járatokon, amelyeken a helyjeggyel nem rendelkező utasok csak a szabadon maradt helyeket foglalhatják el – az adott jármű befogadóképességének függvényében.