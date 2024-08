Vasárnap rosszkedvűen néztem a párizsi olimpia eseményeit. No nem azért, mert a mieink leszerepeltek volna, hiszen az utolsó napra is jutott egy aranyérem az öttusázó Gulyás Michelle révén, de a férfi vízilabdázók negyedik, illetve Muszukajev Iszmail ötödik helyezése miatt sem volt okom szégyenkezni. A rosszkedvem annak volt köszönhető, hogy tudtam, aznap véget érnek a versenyek. Az elmúlt két hétben teljes mértékben kitöltötte napjaimat a viadalok követése, a szurkolás, a magyar sikerek okozta örömöket, a vereségek utáni fájdalmakat átélni. Nagyszerű időszak volt, most ürességet érzek, és arra gondolok „csak” négy év, és ismét lesz olimpia.