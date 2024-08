Példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Barna Zsolt bankár, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja. Dr. Barna Zsolt 2021.08.01. óta tagja a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának. A kezdetektől fogva támogatja az egyetem törekvéseit. Nem csak a különböző fejlesztések végiggondolását és megvalósítását segíti, hanem szívén viseli a Dunaújvárosi Egyetemen tanuló hallgatók mindennapi életét is. Az MBH Bank Nyrt. több egyetemi programot is támogat, mint például a Gólyatábort, továbbá szolgáltatásaival is segíti az egyetemi polgárokat - ilyen például az „A” jelű épületben kiépített és nemrég átadott MBH Digitális Zóna, mely egy ügyintézésre alkalmas okoskapszulát és egy ATM-et foglal magába.

Mint azt a duol.hu is megírta korábban, magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika, a Dunaújvárosi Egyetem intézményfejlesztési és általános rektorhelyettese. A Dunaújvárosi Egyetemen betöltött pozíciói, tagságai mellett aktív tevékenységet folytat több tudományos szervezetben is, így 2012-től az Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Kommunikációmenedzsment Munkabizottságának tagja, 2016-tól a Fejér Megyei Gazdasági és Foglalkoztatási Fórum tagja, 2019-2021 között a MellearN Egyesület elnökségi tagja. Rektorhelyettes asszony kiemelkedő munkásságának elismeréseként 2019-ben elnyerte a Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérmet, illetve 2024-ben „MEFS Elek Ilona Emlékérem az egyetemi sport támogatásáért” díjat vehetett át.