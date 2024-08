A Rácalmási Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ számolt be közösségi oldalán arról, hogy a Tökfesztivál újabb izgalmas programját ajánlják az érdeklődők figyelmébe. Szeptember 13-én, pénteken a

Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet kutyás bemutatójára kerül sor!

A bemutatót a Gyermekvilág területén tekinthetitek meg a kicsik és a felnőttek egyaránt, 16:30 órától.

Ez még nem minden! A kutyás bemutató mellett egy rabomobilt is kiállítanak a bv-sek, amit közelről is megcsodálhatnak a fesztiválozók, és a gyerekek bele is ülhetnek, ha szeretnének!

A kúria dolgozói meggyőződéssel azt mondják: "Ne hagyja ki senki ezt a különleges lehetőséget, hogy testközelből lássa, hogyan dolgoznak a rend őrei, a büntetés-végrehajtási intézet beosztottjai és hűséges négylábú segítőik!"